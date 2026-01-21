«Я не хочу застосовувати силу» – Трамп про Гренландію

Президент США Дональд Трамп заявив 21 січня, що Сполучені Штати не застосовуватимуть військову силу щодо Гренландії, однак наполіг на необхідності повного контролю над островом із міркувань національної та міжнародної безпеки. Про це він сказав під час виступу у Давосі на щорічних зборах Світового економічного форуму.

«Мені не потрібно застосовувати силу, я не хочу застосовувати силу і я не буду застосовувати силу», – наголосив він, додавши, що саме це, мабуть, головна його заява сьогодні.

«Все, про що ми просимо, – це отримати Гренландію, з повним юридичним титулом і правом власності, тому що для її захисту потрібна саме власність. Неможливо захищати територію на умовах оренди. По-перше, юридично це повноцінно не захищається. А по-друге – психологічно: хто, чорт забирай, хоче захищати ліцензійну угоду або договір оренди?» – заявив президент США.

Він повідомив також про плани збудувати на території Гренландії масштабну систему протиракетної оборони – так званий «золотий купол».

«Те, що ми зробили для Ізраїлю, вражає. Але це ніщо порівняно з тим, що ми плануємо для Сполучених Штатів, Канади та решти світу. Ми збудуємо купол, якого ще ніколи не було», – сказав Трамп.

Він підкреслив, що йдеться про оборонний проєкт глобального масштабу, який, на його переконання, посилив би безпеку НАТО, а не створив би загрозу для альянсу.

Коментуючи позицію союзників, Трамп знову висловив сумніви щодо готовності окремих країн НАТО захищати США в разі прямої загрози. Водночас він наголосив, що Сполучені Штати, за його словами, завжди виконували і виконуватимуть свої зобов’язання перед альянсом.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів.

Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після цих заяв Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких брали участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.