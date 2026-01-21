«Без нас Гренландія говорила б німецькою» – Трамп у Давосі

Президент США Дональд Трамп у виступі на щорічних зборах Всесвітнього економічного форуму в Давосі 21 січня повторив свою тезу про необхідність контролю Вашингтона над Гренландією.

Свої висловлювання на цю тему Трамп розпочав з історичного екскурсу, наголосивши, що Сполучені Штати захистили Гренландію під час Другої світової війни. «Без нас Гренландія говорила б німецькою», – стверджує американський лідер.

«Кожний союзник по НАТО має бути здатний захищати власну територію, і факт у тому, що жодна країна і жодна група країн, крім Сполучених Штатів, не перебуває у становищі, що дає змогу забезпечити безпеку Гренландії. Ми – велика держава, набагато більша, ніж багато хто взагалі розуміє. Думаю, це стало ясно два тижні тому у Венесуелі. Ми вже бачили таке під час Другої світової війни, коли Данія впала перед Німеччиною лише за шість годин боїв і виявилася цілком нездатною захистити ані себе, ані Гренландію», – сказав Трамп, закликавши «повернути» Гренландію Сполученим Штатам.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів.

Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після цих заяв Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких брали участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.