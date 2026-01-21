Франція просить провести навчання НАТО в Гренландії та готова зробити внесок у них, повідомив офіс президента Франції Емманюеля Макрона.



Новина про це з’явилася на тлі візиту президента США Дональда Трампа до Давосу, де він, ймовірно, використає Всесвітній економічний форум для посилення своїх зусиль щодо отримання Гренландії, незважаючи на протести Європи.



Виступаючи у Давосі у вівторок, Макрон застеріг від «переходу до світу без правил», коли все вирішуватиме лише право сильного, світу «без ефективного колективного управління», що призводить до «невпинної конкуренції». Він зазначив, що виступає за владу закону на противагу грубій силі.

Макрон знову відкинув як домагання Трампа щодо Гренландії, так і погрози США запровадити мита щодо восьми європейських країн.

Це стало різкою критикою погрози Трампа запровадити високі тарифи, якщо Європа не дозволить йому захопити Гренландію.

Зі словами критики на адресу США і твердженнями про необхідність посилення Європи виступили в Давосі й інші європейські лідери, включаючи голову Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн.

Присутній на форумі міністр фінансів США Скотт Бессент на питання про можливість торговельної війни між США і ЄС закликав присутніх заспокоїтися і зазначив, що сподівається, що лідери уникнуть ескалації і знайдуть взаємоприйнятні рішення.

Виступ Трампа очікується у Давосі 21 січня.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Читайте також: Трамп звинуватив Данію у нездатності усунути загрозу РФ в Гренландії: «це буде зроблено»

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.