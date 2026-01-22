ЗМІ: Данія може надати США суверенітет над ділянками Гренландії для будівництва військових баз

Данія може надати США суверенітет над невеликими ділянками Гренландії для будівництва військових баз, повідомляють The New York Times та CNN з посиланням на джерела.



Президент США Дональд Трамп у середу заявив, що досяг рамкової угоди з НАТО щодо майбутнього Гренландії. Ця заява пролунала після того, як представники альянсу окремо обговорили можливість отримання Сполученими Штатами суверенітету над землею для військових баз, повідомили NYT три високопосадовці, знайомі з переговорами.



За словами високопоставлених західних чиновників, знайомих з переговорами, генсек НАТО Марк Рютте цього тижня прагнув компромісу, але вони не знають, чи концепція певного суверенітету США над невеликими ділянками Гренландії була частиною рамкової програми, оголошеної Трампом.



Один з чиновників, який був присутній на зустрічах, порівняв цю концепцію з базами Британії на Кіпрі, які вважаються британською територією. Інший чиновник також підтвердив, що ідея щодо Гренландії була розроблена за зразком суверенних британських баз на Кіпрі.

Однією з пропозицій, яка обговорювалася на зустрічах у середу між представниками НАТО і яка вже висувалася в попередніх дискусіях між членами альянсу та генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, була можливість дозволу Данії на будівництво США додаткових військових баз у Гренландії, які будуть зведені на території, що вважається суверенною територією США, повідомив CNN представник НАТО.

Джерела СNN також повідомили, що неясно, чи ця пропозиція зрештою стане частиною майбутньої угоди, на яку натякнув Трамп, але в цілому збільшення військової присутності США в Гренландії було основною темою обговорень.

Рютте не розкрив подробиць можливих рамок. Його речниця Еллісон Харт заявила, що він «не пропонував жодного компромісу щодо суверенітету під час зустрічі з президентом у Давосі».

Офіс прем’єрки Данії не коментував ці дані журналістів.

Президент США Дональд Трамп заявив ввечері 21 січня, що після зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте у Давосі, що вони «сформували рамки для майбутньої угоди щодо Гренландії». За його словами, це рішення, якщо воно буде ухвалене, «стане чудовим для США і всіх країн НАТО».

Перед цим під час виступу у Давосі на щорічних зборах Світового економічного форуму Трамп заявив, що Сполучені Штати не застосовуватимуть військову силу щодо Гренландії, однак наполіг на необхідності повного контролю над островом із міркувань безпеки.

Міністр закордонних справ Данії Ларс Льокке Расмуссен сказав, що ці слова Трампа є «позитивним сигналом», попри те, що він не відмовився від прагнення приєднати острів до США.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

Президент Росії Володимир Путін 21 січня на засіданні Ради безпеки заявив, що «те, що відбувається з Гренландією, нас зовсім не стосується», але він швидко перейшов до мовчазного заохочення придбання США території Данії.



Водночас він заявив, що Росія має «досвід вирішення подібних питань зі Сполученими Штатами» і згадав про продаж Росією Аляски в 1867 році. Потім Путін порівняв розмір Аляски з Гренландією та припустив, що за подібною логікою вартість Гренландії може становити «десь близько 200-250 мільйонів доларів» або «ближче до мільярда».



