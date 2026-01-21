Рютте вважає шкідливими публічні дискусії щодо Гренландії

Генсекретар НАТО Марк Рютте не вважає доцільним давати публічні коментарі щодо напруженості всередині альянсу щодо, зокрема, Гренландії. Таку заяву посадовець зробив під час панельної дискусії на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

«Щойно я це зроблю, я більше не зможу якимось чином допомогти… розрядити напругу, деескалувати тощо. Ось чому ви не почуєте моїх коментарів. Можете бути певні, що я працюю над цим питанням за лаштунками, але я не можу робити це публічно… Єдиний спосіб вирішити цю проблему – це, зрештою, продумана дипломатія», – зазначив Марк Рютте.

Генсекретар НАТО наполіг, що альянс відіграє вирішальну роль для безпеки Європи й США.



«Щоб Сполучені Штати залишалися в безпеці, вам потрібна безпечна Арктика, безпечна Атлантика та безпечна Європа. І всі військові та всі політики в США знають про це», – наголосив Рютте.



Топпосадовець погодився з президентом США Дональдом Трампом та іншими лідерами держав-членів НАТО щодо необхідності захисту Арктики з огляду на дедалі більшу активність там Росії й Китаю.



«Президент Трамп та інші лідери мають рацію, ми повинні зробити там більше. Ми повинні захистити Арктику від російського та китайського впливу», – резюмував Рютте.

У швейцарському Давосі тривають щорічні збори Всесвітнього економічного форуму. Раніше після розмови з Рютте Трамп заявив, що погодився на зустріч «різних сторін» у Давосі щодо Гренландії.

Дональд Трамп неодноразово заявляв про бажання отримати контроль над Гренландією. Вперше ідея була висловлена ним у 2019 році під час першого президентського терміну. Трамп стверджує, що Данія, автономною територією якої є Гренландія, не зробила достатньо для її захисту, і що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, а також, що Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після цих заяв Данія проводила у Гренландії навчання «Арктична стійкість», в яких брали участь європейські країни, включаючи Німеччину, Швецію, Францію і Норвегію.

З 1 лютого Сполучені Штати запровадять 10% мита щодо низки європейських країн через «питання Гренландії», повідомив 17 січня президент США Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

За його словами, під нові тарифи підпадуть Данія, Норвегія, Швеція, Франція, Німеччина, Велика Британія, Нідерланди та Фінляндія. Президент США не уточнив, яких саме товарів стосуватимуться мита, а також не пояснив деталей рішення, обмежившись згадкою «гренландського питання».



