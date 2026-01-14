Міністр оборони Норвегії заявив про відправку двох військових до Гренландії

Норвегія відправляє двох військовослужбовців до Гренландії, заявив у середу міністр оборони Туре Сандвік.



«Норвегія вирішила відправити двох співробітників з Норвезьких збройних сил для розробки подальшої співпраці між союзниками (НАТО)», – сказав Сандвік у заяві, надісланій електронною поштою агентству Reuters.



Він додав, що в НАТО триває діалог щодо того, як зміцнити безпеку на Арктиці, зокрема в Гренландії та навколо неї. «Поки що жодних висновків не зроблено», – сказав він.

Раніше Данія заявила, що збільшить військову присутність у Гренландії і навколо неї, «залучаючи літаки, кораблі й солдатів» у тісній співпраці з союзниками по НАТО. У Міноборони Данії заявили, що залучені сили, зокрема, охоронятимуть критично важливі об’єкти, допомагатимуть місцевій владі.

Це повідомлення з’явилося на тлі посилення риторики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо наміру включити Гренландію до складу Сполучених Штатів.

Трамп каже, що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, і Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір включити Гренландію до складу США.



