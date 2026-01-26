Доступність посилання

Генсек НАТО пояснив, чому Україна стала збивати менше російських ракет

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зниження ефективності перехоплення російських ракет над Україною пов’язане з нестачею ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Про це він сказав під час засідання оборонного комітету Європейського парламенту 26 січня в Брюсселі і закликав євродепутатів тиснути на свої уряди, щоб ті постачали свої запаси Україні.

«Щоночі по Києву, Львову, Харкову та інших великих містах випускають від 20 до 50 ракет і сотні дронів. Рівень перехоплення знизився, бо деякі системи NASAMS не мають достатньо перехоплювачів, а системам Patriot постійно потрібні ракети», – заявив Рютте.

«Є два шляхи – «пакети» зі США (за програмою PURL – ред.) і використання національних запасів. Я постійно працюю з вашими лідерами. Прошу вас, як парламентарів, допомогти чинити тиск на уряди. Є країни, які мають великі запаси перехоплювачів. Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО підтвердив, що значна частина цього озброєння має перейти Україні, бо це зараз пріоритет. Деякі країни вже це роблять – Норвегія, Канада, Туреччина та інші. Але потрібно більше, адже це питання життя і смерті щодня», – підкреслив Рютте.

Водночас Рютте закликав ЄС забезпечити максимальну гнучкість для України в закупівлях озброєнь через кредитний пакет на 90 мільярдів євро і не накладати обмеження на закупівлю американського озброєння.

«Європа зараз розбудовує власну оборонну промисловість, і це надзвичайно важливо, але на цей момент вона не може забезпечити навіть близько того обсягу, який Україні потрібен для захисту сьогодні і стримування завтра. Тож, просуваючи цей кредит, я прошу вас тримати в центрі уваги насамперед потреби України», – заявив Рютте.

Президент України Володимир Зеленський раніше цього місяця наголошував, що «потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібне і постачання зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо».

Генеральний секретар НАТО і український лідер згадують про програму PURL, яка передбачає купівлю зброї (зокрема, ракет для Patriot) у США коштом європейських країн-членів НАТО. Раніше частина союзників України заявляли про обмеження участі в програмі PURL, оскільки постачають зброю власного, а не американського виробництва.

