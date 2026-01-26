Генсек НАТО пояснив, чому Україна стала збивати менше російських ракет

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зниження ефективності перехоплення російських ракет над Україною пов’язане з нестачею ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони. Про це він сказав під час засідання оборонного комітету Європейського парламенту 26 січня в Брюсселі і закликав євродепутатів тиснути на свої уряди, щоб ті постачали свої запаси Україні.

«Щоночі по Києву, Львову, Харкову та інших великих містах випускають від 20 до 50 ракет і сотні дронів. Рівень перехоплення знизився, бо деякі системи NASAMS не мають достатньо перехоплювачів, а системам Patriot постійно потрібні ракети», – заявив Рютте.

«Є два шляхи – «пакети» зі США (за програмою PURL – ред.) і використання національних запасів. Я постійно працюю з вашими лідерами. Прошу вас, як парламентарів, допомогти чинити тиск на уряди. Є країни, які мають великі запаси перехоплювачів. Верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО підтвердив, що значна частина цього озброєння має перейти Україні, бо це зараз пріоритет. Деякі країни вже це роблять – Норвегія, Канада, Туреччина та інші. Але потрібно більше, адже це питання життя і смерті щодня», – підкреслив Рютте.

Водночас Рютте закликав ЄС забезпечити максимальну гнучкість для України в закупівлях озброєнь через кредитний пакет на 90 мільярдів євро і не накладати обмеження на закупівлю американського озброєння.

«Європа зараз розбудовує власну оборонну промисловість, і це надзвичайно важливо, але на цей момент вона не може забезпечити навіть близько того обсягу, який Україні потрібен для захисту сьогодні і стримування завтра. Тож, просуваючи цей кредит, я прошу вас тримати в центрі уваги насамперед потреби України», – заявив Рютте.

Президент України Володимир Зеленський раніше цього місяця наголошував, що «потрібні нові внески партнерів у програму PURL, потрібне і постачання зі складів у Європі: ракети на складах є, і ми про це знаємо».

Генеральний секретар НАТО і український лідер згадують про програму PURL, яка передбачає купівлю зброї (зокрема, ракет для Patriot) у США коштом європейських країн-членів НАТО. Раніше частина союзників України заявляли про обмеження участі в програмі PURL, оскільки постачають зброю власного, а не американського виробництва.