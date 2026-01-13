Сирський розповів генералу США про «критичні потреби» ЗСУ

Першочерговою потребою України є «зміцнення повітряного щита – отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів, зокрема тих, що можуть бути реалізовані американською стороною», повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський 13 січня за результатами розмови з командувачем Сухопутних військ Збройних сил США в Європі та Африці, командувачем Сухопутного командування Об’єднаних Збройних сил НАТО генералом Крістофером Донаг’ю.

«Ознайомив командувача Сухопутних військ ЗС США в Європі також з іншими критичними потребами нашої армії, що можуть бути забезпечені в рамках ініціативи PURL. Підкреслив, що в нинішніх реаліях досягнення стійкого припинення вогню в Україні можливе виключно за умови посилення консолідованого тиску на противника з боку наших західних партнерів», – написав Сирський у телеграмі.

Український генерал розповів американському колезі про «ситуацію на лінії фронту, яка залишається складною».

«Незважаючи на значні втрати особового складу, озброєння та військової техніки, російський агресор не відмовляється від продовження наступальних дій», – вказав головнокомандувач.

Також Сирський наголосив, що «противник вдається до масованих ракетно-авіаційних ударів по нашому тилу – цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах, використовуючи морози як додатковий інструмент тиску і терору».

«Протягом грудня 2025 року та на початку січня 2026 року ворог завдав по території України шість масованих ракетно-дронових ударів», – відзначив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше Повітряні сили ЗСУ повідомили, що вночі 13 січня російська армія запустила по Україні 25 ракет і 293 ударних безпілотників.

«Зафіксовано влучання балістичних/зенітних ракет та 48 ударних БпЛА на 24 локаціях», – додають Повітряні сили.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують інші українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.