«Це була наша ідея»: Зеленський підтримав створення об’єднаної армії Європи

Європі потрібні об’єднані збройні сили, заявив президент України Володимир Зеленський 20 січня. Про це він сказав у відповідь на питання журналіста про готовність України долучитися до можливого оборонного об’єднання на рівні Європейського союзу.

Він зазначив, що висловлював схожу пропозицію на одному з міжнародних майданчиків минулого року:

«Я говорив про спільні, об’єднані Збройні Сили Європи. Чому? Тому що загроза від Росії, вона зрозуміла. Вони планують до 2030 року мати армію 2-2,5 мільйони. Тому армія в Європі, з урахуванням, безумовно, що в кожній країні залишиться своя суверенна армія, але об’єднані Збройні Сили, які готові реагувати, як мінімум мають бути 3 мільйони. Через те, що які взагалі є виклики».

Президент додав, що звертався з цією пропозицією до лідерів Європи минулого року, але «жодного кроку назустріч до цієї ідеї ніхто не зробив». Він припустив, що це може змінитися через останні виклики Європі.

Ще одне питання стосувалося повідомлень у західних медіа, що поточна політика Сполучених Штатів може ініціювати формування європейськими країнами нового військово-політичного альянсу.

«Це була наша ідея і наші пропозиції... Мати Збройні Сили Європи – це не значить, що треба конкурувати з Америкою. Ні, просто Європа – окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію. Це не значить, що можна або треба руйнувати НАТО. В жодному разі», – заявив Зеленський.

Він додав, що Україна готова бути одним із «фундаментальних внесків у посилення такої армії», якщо європейські лідери підтримають цю ідею. Президент уточнив, що йдеться не лише про армію, яка, на його думку, має налічувати щонайменше 3 мільйони людей, а також про обмін технологіями.





Зеленський вказав на те, що Україна, маючи досвід війни, може ділитися з партнерами своїми технологіями. Натомість Київ отримує в тому числі розвідувальні дані від, зокрема, Франції.

«А ми даємо наші перехоплювачі – те, що перевірено вже воєнним часом. І ми даємо інші технології, та чи інша зброя – як вона працює. Чесно, без нашого досвіду під час війни деякі країни навіть не знали б реально, як їх зброя працює. Не вся працює дуже добре, але вони її перероблюють завдяки нашим всім процесам і нашим інженерам. Ми їм дуже допомагаємо. Тому це не тільки армія, це й обмін технологіями. Це не тільки склад, вибачте, в Україні щодо зброї, а це склади по всій Європі. Це правильна безпекова диференціація і технологій, і складів, і зброї, і ППО, і багато всього», – розповів він.

Європейський комісар з питань оборони та космосу Андрю Кубілюс 12 січня підтримав ідею створення Європейської Ради Безпеки на тлі загрози Росії та позиції Сполучених Штатів, які наполягають на тому, щоб Європа брала на себе більше відповідальності за свою оборону.



