Румунія може збільшити кількість військ на кордоні з Україною через атаки РФ – Міноборони

У разі зростання рівня загрози Румунія може додатково посилити військову присутність у районі Дунаю, що межує з Україною, на тлі атак російських дронів, повідомив міністр оборони країни Раду Міруця.

За його словами, жодна держава не здатна звести ризик удару безпілотників до нуля, і в Румунії існує ймовірність, що окремі російські дрони можуть досягати населених пунктів. Водночас міністр наголосив, що «цей ризик залишається низьким».

В інтерв’ю телеканалу Digi24, яке Міруця дав через добу після чергової повітряної тривоги, він повідомив, що румунська армія «поступово нарощує систему протиповітряної оборони поблизу кордону з Україною». Йдеться про перекидання кількох десятків військових, радарів та зенітних установок GEPARD, здатних виявляти й уражати повітряні цілі.

«Ми посилюємо угруповання в регіоні – як особовим складом, так і технікою. Переміщуємо наявні засоби туди, де стратегічний аналіз показує зростання ризику, та розміщуємо вогневі підрозділи так, щоб захистити населені зони Румунії. Один ризик – коли дрон проривається і вибухає в очеретах дельти, інший – коли він падає посеред села. Ми намагаємося зробити так, щоб імовірніші були перші сценарії, а не другі», – сказав міністр.

Він визнав, що попри всі заходи повністю виключити появу дронів у населених пунктах неможливо. «Ми працюємо з імовірностями та наявними спроможностями. Гарантувати, що цього не станеться, не може ніхто», – зазначив Міруця.

Найсерйозніший інцидент трапився наприкінці минулого тижня, коли мешканка повідомила про падіння російського дрона на подвір’я будинку в повіті Вранча – приблизно за 200 кілометрів від українського кордону. Будинок був нежилий, а жінка приїжджає туди раз на тиждень для прибирання. Побачивши уламки безпілотника, вона зателефонувала за номером 112. За даними армії, цей дрон не був зафіксований радарами, тож час його падіння наразі невідомий.

Раніше, 21 грудня, в повіті Арджеш на півдні Румунії неподалік комуни Лерешть виявили безпілотний літальний апарат, до якого був прикріплений парашут, йдеться у повідомленні поліції. За інформацією джерел News.ro, до апарата був прикріплений парашут. Поліція поінформувала компетентні органи, які мають провести перевірку, встановити походження безпілотника та з’ясувати обставини його падіння.

Дрони часто помічали над армійськими та військово-повітряними базами, зокрема над тими, що навчали українських військових. У січні німецька поліція розпочала розслідування підозри у російському шпигунстві після того, як дрони були помічені над кількома військовими базами в Баварії.

За даними правоохоронців, повідомлення надійшло близько 10:40. До муніципальної поліції міста Кимпулунг зателефонував 49-річний чоловік – учасник організованого полювання. Він заявив, що знайшов об’єкт, схожий на дрон, який застряг серед дерев.

У вересні 2025 року країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що численні порушення повітряного простору ЄС є послідовною кампанією, спрямованою на роз’єднання Європи й ослаблення підтримки України. Росія звинувачення відкидає.



