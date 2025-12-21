У Румунії виявили безпілотник із парашутом

У повіті Арджеш на півдні Румунії неподалік комуни Лерешть виявили безпілотний літальний апарат, до якого був прикріплений парашут, йдеться у повідомленні поліції.

За даними правоохоронців, повідомлення надійшло близько 10:40. До муніципальної поліції міста Кимпулунг зателефонував 49-річний чоловік – учасник організованого полювання. Він заявив, що знайшов об’єкт, схожий на дрон, який застряг серед дерев.

За інформацією джерел News.ro, до апарата був прикріплений парашут. Поліція поінформувала компетентні органи, які мають провести перевірку, встановити походження безпілотника та з’ясувати обставини його падіння.

Дрони часто помічали над армійськими та військово-повітряними базами, зокрема над тими, що навчали українських військових. У січні німецька поліція розпочала розслідування підозри у російському шпигунстві після того, як дрони були помічені над кількома військовими базами в Баварії.

У вересні країни НАТО кілька разів звинуватили Росію у безпрецедентному порушенні свого повітряного простору. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що численні порушення повітряного простору ЄС є послідовною кампанією, спрямованою на роз’єднання Європи й ослаблення підтримки України. Росія звинувачення відкидає.