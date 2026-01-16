«Сьогодні наш шанс». Успіхи й невдачі ЄС в обмеженні енергетичних доходів Росії

Із 2022 року, початку великої війни РФ проти України, Євросоюз суттєво скоротив свою залежність від російських енергоресурсів. Він уже не імпортує вугілля з РФ, частка її нафти в загальному обсязі споживання впала з 27% до 3%, газу – з 45% до 10-13%. Процес повної відмови від залишків російського викопного палива має завершитися 2027 року.

«Навіть 10-13% російського газу – забагато. Це нас робить вразливими і непрямо фінансує війну Путіна, даючи йому принаймні 1-1,5 мільярда євро на місяць», – каже єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен.

Уроки 2022-го

Я був здивований, наскільки ми були залежними

У момент повномасштабного вторгнення Росії до України нині профільний єврокомісар очолював Міністерство енергії своєї рідної Данії. Каже: впродовж кількох тижнів співробітники днювали й ночували на робочих місцях. Розробляли надзвичайний план на випадок, якщо Путін перекриє вентиль.

«Це зараз трохи соромно, але я був здивований, наскільки ми були залежними. В нас був план, за яким довелося б змусити великі компанії з тисячами працівників зупинити роботу… Якби Путін перекрив газ Європі в лютому 2022-го, у нас була б повна рецесія. Німецька економіка стала б, і ми всі разом з нею», – пригадує Ден Йоргенсен.

Посадовець каже, що урок був засвоєний тоді чітко: не можна залежати від одного джерела постачань, а тим більше – «від того, хто може бути твоїм ворогом».

З цього держави ЄС і почали: кожна робила спроби диверсифікувати джерела надходження енергоресурсів.

«Пам’ятаю, як займався енергетичною дипломатією: поїхав до Азербайджану, Катару, Еміратів, Саудівської Аравії, Ізраїлю – до всіх країн, які мали газ, щоб знайти нові маршрути постачання не лише для Румунії (бо нам багато не потрібно), але й для Молдови, України, Європи», – пригадує тодішній міністр енергетики Румунії, а нині євродепутат Вірджіл-Даніель Попеску.

Вашингтон дуже не хотів зростання цін перед своїми виборами 2024 року

Експосадовець каже, що Євросоюзу вдалося створити спільну систему закупівель газу, щоб держави-члени не конкурували за одні й ті ж самі обсяги й тим самим не піднімали ціни.

2022-го нафта коштувала близько ста доларів за барель. Існували побоювання, що після вторгнення РФ до України ціни злетять.

«Для США на той момент життєво важливо було не допустити такого стрибка, тому не було запроваджено ембарго на російську нафту… Вашингтон дуже не хотів зростання цін перед своїми виборами 2024 року – це важливо пам’ятати. Тому тоді не ставилося питання про повну заборону на російську енергетику», – пригадує спецпредставник ЄС із питань санкцій Девід О’Cалліван.

Компромісним стало рішення щодо цінової стелі на нафту – в грудні 2022 року її встановили на рівні 60 доларів за барель. Це дозволило, каже посол із санкцій, скоротити нафтові доходи РФ приблизно на третину 2022 року.

Із вересня 2025 року стелю цін знизили до 47,6 долара. З 1 лютого Європейський Союз знизить її до 44,1 долара за барель, рішення опубліковане на сайті Ради ЄС. Західні держави вирішили встановити граничну ціну на російську сиру нафту через повномасштабну війну Росії проти України. У Росії заборонено продавати нафту з дотриманням умови цінової стелі. Заборону неодноразово продовжували, востаннє – до 30 червня 2026 року, зазначає РБК.

Також з’явився «тіньовий флот», який Москва застосовує для обходу обмежень. А у ЄС – нова ціль для санкцій.

«Маємо продовжувати те, що вже розпочали: боротися з «тіньовим флотом», зокрема заохочувати інші держави не впускати його в свої порти, забороняти санкційним суднам заходити в порти, домагатися від держав прапора скасування реєстрацій таких суден», – підкреслив О’Салліван.

Сильні й слабкі місця

У межах довгострокового плану з енергетичної незалежності ЄС готується повністю відмовитися від енергоресурсів із Росії до кінця 2027 року.

«Короткострокові контракти закінчаться швидко, довгострокові – трохи пізніше, але третина газу зникне вже скоро. Це важливо для нашої незалежності та «придушення» військової машини Кремля», – каже профільний єврокомісар Йоргенсен.

«Отже, Європа буде залежати від газу, який коштує дорожче, а часом значно дорожче, ніж російський газ. Таким чином Європа прирікає себе на набагато дорожчі джерела енергії, що неминуче призведе до наслідків для економіки Європи і зниження конкурентоспроможності Європи», – так 3 грудня 2025 року відреагував речник Кремля Дмитро Пєсков, пише російський «Інтерфакс», у відповідь на заяву голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, що Європа вступає у нову еру та вже не буде залежати від російської нафти.

Зараз головним постачальником газу для Євросоюзу є Норвегія, на другому місці – США. Й, попри певні трансатлантичні розбіжності, Америка, зауважує єврокомісар з енергетики Ден Йоргенсен, «не є нашим ворогом».

Плани – більше диверсифікувати імпорт, а у більш віддаленій перспективі – взагалі відмовитися від викопного палива.

«Ми щороку витрачаємо понад 300 мільярдів на імпорт енергоресурсів. Можливо, краще інвестувати ці гроші у власну чисту енергію», – наголошує Йоргенсен.

Не хочу, щоб через 10–15 років, якщо ми нічого не зробимо, ми прокинулися у повній залежності від технологій

Складніша ситуація – з ядерним паливом із Росії, за яке ЄС щорічно їй платить близько мільярда євро на додачу до тих півтора мільярда, що РФ усе ще отримує від блоку за викопне паливо. Щойно ЄС буде готовий з альтернативами, відповідна пропозиція, за словами єврокомісара, буде представлена.

Ексміністр енергетики Румунії каже, що ЄС потребує нових енергетичних потужностей, ресурсів і зміцнення існуючих мереж. Не менш важливо, наголошує, позбуваючись однієї залежності, не впасти в іншу.

«Ми імпортуємо багато сонячних панелей, багато батарей з третіх країн, і я не хочу, щоб через 10–15 років, якщо ми нічого не зробимо, ми прокинулися у повній залежності від цих технологій. Ми повинні мати їх тут, у Європі, та в країнах наших союзників», – підкреслює Попеску.

Заступник міністра енергетики України Роман Андарак ділиться досвідом країни в стані війни, чия енергетична інфраструктура регулярно стає мішенню РФ. Каже: важливий фізичний захист інфраструктури.

Коли Україна звертається до європейських партнерів за обладнанням, виявляється несумісність стандартів між країнами

«Перший компонент – посилення фізичного захисту підстанцій та іншого критичного обладнання… Другий, не менш важливий, – стандартизація та наявність стратегічних резервів обладнання й матеріалів. Ми бачимо, що коли Україна звертається до європейських партнерів за обладнанням, виявляється несумісність стандартів між країнами. У разі масштабних аварій це унеможливить швидку допомогу між державами-членами», – каже Андарак.

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування подій в Україні називає російські удари по енергетиці систематичними та непропорційними і наголошує: це становить воєнний злочин.

Росія, що бомбардує енергоінфраструктуру України, стикається з дефіцитом бюджету, рекордним за останні 10-15 років, каже посол ЄС із питань санкцій. І ситуація для держави-агресорки, прогнозує, погіршуватиметься. Ринок переповнений нафтою.

Ринок нафти змінився радикально, і Росія задихається

«Ціна Brent – зараз близько 60 доларів. Urals зазвичай торгується на 10 доларів дешевше – тобто десь на рівні 48–50 доларів. І Росія, ймовірно, вимушена пропонувати ще більші знижки, щоб продавати. Ринок нафти змінився радикально, і Росія задихається», – наголошує Девід О’Салліван.

Посадовець Єврокомісії розповів про ідеї бити по тих, хто обслуговує російський експорт нафти: порти, брокери, логістичні компанії, нафтопереробники.

«Маємо продовжувати тиск, щоб максимально відбити в інших країнах бажання працювати з РФ, особливо в момент, коли ринок переповнений і є багато альтернатив. 2022 року країни вагалися – сьогодні це наш шанс. Ми повинні максимально тиснути, щоб світ відмовлявся від російської нафти та ще більше бив по кремлівських доходах», – резюмував посол ЄС із питань санкцій.