ЄС закликає до санкцій проти російського телеведучого та відомого артиста балету

Представники Європейського Союзу закликали до запровадження санкцій проти деяких найвідоміших телеведучих Росії, зокрема Павла Зарубіна – репортера державного телебачення, відомого своїми улесливими репортажами про президента РФ Володимира Путіна та майже необмеженим доступом до нього.

Запропоновані заходи, про які стало відомо Радіо Свобода, стосуються ще п’яти відомих росіян, серед яких Катерина Андрєєва, інша відома телеведуча, а також Сергій Полунін – відомий балетний танцюрист, який раніше був солістом Королівського балету в Лондоні.

Очікується, що ці заходи будуть розглянуті на засіданні Європейської ради, виконавчого органу ЄС, вже 29 січня, коли зустрінуться міністри закордонних справ 27 країн-членів блоку. Схвалення цих заходів не є певним, кілька членів ЄС, зокрема Угорщина та Словаччина, в минулому чинили опір деяким ініціативам.

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року ЄС постійно розширює список об'єктів, на які поширюються заморожування активів або заборона на видачу віз. Зараз цей список налічує понад 2500 осіб, компаній та інших організацій, а заморожені активи становлять близько 28 млрд євро (33 млрд доларів).

Ці нові запропоновані заходи підпадають під іншу категорію, пов’язану не конкретно з війною в Україні, а більш широко з «дестабілізуючими діями Росії». Наразі до цієї категорії потрапили близько 60 осіб та організацій.

Зарубін, з яким не вдалося відразу зв'язатися для коментарів, є телерепортером Першого каналу, найбільшої державної телемережі Росії. У заходах ЄС його називають «видатним російським пропагандистом».

Зарубін веде регулярну телепрограму під назвою «Москва. Кремль. Путін», де його висвітлення російського лідера часто є наївним і улесливим.

Полунін, уродженець України, був наймолодшим солістом Лондонського королівського балету, талант якого деякі критики порівнювали з Рудольфом Нурієвим або Михайлом Баришніковим. У 2012 році він раптово покинув трупу.

Пізніше він танцював у менш відомих театрах Москви, з'явився в російському реаліті-шоу, а потім у 2019 році записав відео для YouTube, яке стало вірусним, де він танцював під пісню Take Me To Church ірландського музиканта Hozier.

У 2019 році він викликав суперечки своїми дописами в соціальних мережах, в яких висловлював свою неприязнь до геїв і лесбійок, а також висловлював захоплення Путіним, чиє обличчя витатуйоване на його грудях. З 2024 року він живе в Ізраїлі.



ЄС заявив, що буде застосовувати санкції до Полуніна через його підтримку та збір коштів для російської армії під час війни в Україні, «участь у пропагандистських телешоу Кремля» та критику російських митців, які покинули країну після початку вторгнення.

Андрєєва протягом десятиліть була постійною ведучою російського державного телебачення, ведучою вечірніх новин каналу «Время» та двічі ведучою ток-шоу «Пряма лінія». Минулого року слідчі з Фонду боротьби з корупцією Олексія Навального повідомили, що вона має паспорти Чорногорії та Гондурасу, що дозволяє їй вільно подорожувати ЄС та іншими країнами.

Серед інших осіб, проти яких спрямована пропозиція ЄС, – репер Роман Чумаков, відомий як Жиган, який пише та виконує пісні на честь Путіна; Марія Сіттель, ще одна телеведуча Першого каналу; та Дмитро Губернієв, популярний телекоментатор спортивних подій.

Ні Сіттель, ні Губернієв, які проводили патріотичні мітинги на підтримку Путіна і війни проти України, не були доступні для коментарів. Андрєєва і Чумаков також не були доступні для коментарів.

Санкції ЄС проти Росії часто, хоча й не завжди, вводилися у координації із західними союзниками, включаючи США та Канаду.



