Макрон анонсує відправку додаткових французьких сил до Гренландії

Перша група французьких військових уже перебуває в Ґренландії, в найближчі дні там буде розгорнуто додаткові військові сили, заявив президент Франції Еммануель Макрон 15 січня.

За його словами, європейці мають «особливу відповідальність» у Гренландії, адже ця автономія в складі Данії входить до Європейського Союзу й є територією одного із союзників по НАТО.

«Франція вирішила приєднатися до навчань, запланованих і започаткованих Данією, у суверенний та незалежний спосіб – у межах «Арктична витривалість». Перша група французьких військових уже перебуває на місці й у найближчі дні буде посилена сухопутними, повітряними та морськими засобами», – заявив президент Франції.

Раніше цього ж дня Макрон скликав у Парижі екстрене засідання оборонного кабінету для обговорення заяв президента США Дональда Трампа про намір набути контроль над Гренландією, а також жорсткого придушення загальнонаціональних протестів в Ірані.

Інші союзні країни, зокрема Німеччина, Норвегія та Швеція, також розпочали розгортання військових підрозділів у Ґренландії на знак підтримки Копенгагена та Нуука.

Макрон також окреслив кроки, яких Франція вживає для зміцнення власної та європейської оборони, наголосивши перед військовими й посадовцями оборонної сфери, що «історія не пробачає ані непідготовленості, ані слабкості».

Раніше Данія заявила, що збільшить військову присутність у Гренландії і навколо неї, «залучаючи літаки, кораблі й солдатів» у тісній співпраці з союзниками по НАТО. Це повідомлення з’явилося на тлі посилення риторики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо наміру включити Гренландію до складу Сполучених Штатів.

Трамп каже, що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, і Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.



