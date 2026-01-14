У Європарламенті закликають до «конкретної та відчутної підтримки» Гренландії та Данії

Лідери груп Європейського парламенту закликали виконавчу владу ЄС та держави-члени запропонувати «конкретну та відчутну підтримку» Гренландії та Данії.

«Європарламент однозначно засуджує заяви адміністрації Трампа щодо Гренландії, які є відвертим викликом міжнародному праву, принципам Статуту ООН та суверенітету та територіальній цілісності союзника НАТО. Такі заяви є неприйнятними та не мають місця у відносинах між демократичними партнерами», – йдеться у спільній їхній заяві лідерів Європарламенту.

У заяві представники Європарламенту зауважують, що рішення щодо Данії та Гренландії належать виключно Данії та Гренландії, і нагадують, що в 1916 році США – шляхом угоди з Данією – заявили, що Данія має повний суверенітет над Гренландією – «цією угодою Сполучені Штати визнали, що вся Гренландія по праву є територією Данії. Зовнішні спроби змінити статус-кво є неприйнятними».

Представники Європарламенту наголошують, що будь-яка спроба підірвати суверенітет та територіальну цілісність Данії та Гренландії порушує міжнародне право та Статут ООН.

У Європарламенті обіцяють продовжувати зміцнювати європейський оборонний потенціал та забезпечувати, щоб держави-члени ЄС виконували свої зобов’язання перед НАТО, зокрема шляхом «сталого інвестування в оборону та сильної присутності в Арктичному регіоні».

Раніше Данія заявила, що збільшить військову присутність у Гренландії і навколо неї, «залучаючи літаки, кораблі й солдатів» у тісній співпраці з союзниками по НАТО. У Міноборони Данії заявили, що залучені сили, зокрема, охоронятимуть критично важливі об’єкти, допомагатимуть місцевій владі.

Це повідомлення з’явилося на тлі посилення риторики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо наміру включити Гренландію до складу Сполучених Штатів.

Трамп каже, що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, і Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір включити Гренландію до складу США.



