Туск: Польща не планує надсилати своїх солдатів до Гренландії

Польща не надсилатиме солдатів до Гренландії, заявив прем’єр-міністр країни Дональд Туск 15 січня.

За словами Туска, напад однієї держави-члена НАТО на територію іншої країни альянсу став би «кінцем світу в тому вигляді, у якому ми його знаємо».

«Сьогодні не зовсім той час і не те місце для детального аналізу геополітичних і військових наслідків потенційного збройного втручання Сполучених Штатів у Гренландії. З політичної точки зору – і на наш погляд – це була б катастрофа. Я маю на увазі конфлікт або спробу захоплення території країни-члена НАТО іншою державою-членом НАТО, та ще й якщо це Сполучені Штати. Це був би кінець світу в тому вигляді, у якому ми його знаємо, світу, який десятиліттями гарантував нашу безпеку», – сказав він.

Читайте також: Данії не вдалося змінити позицію США щодо Гренландії – міністр Расмуссен після зустрічі в Білому домі

На думку польського прем’єра, з огляду «на попередні дії адміністрації президента Трампа», не можна виключати будь-який сценарій.

На питання про те, чи Європа має план на цей випадок, Туск відповів:

«Пані та панове, для таких ситуацій планів не існує. Я зроблю все, щоб Європа як єдине ціле залишалася згуртованою, адже безпека Польщі безпосередньо залежить від стабільності Європейського Союзу та солідарності європейських членів НАТО».

Раніше Данія заявила, що збільшить військову присутність у Гренландії і навколо неї, «залучаючи літаки, кораблі й солдатів» у тісній співпраці з союзниками по НАТО. У Міноборони Данії заявили, що залучені сили, зокрема, охоронятимуть критично важливі об’єкти, допомагатимуть місцевій владі.

Читайте також: У Європарламенті закликають до «конкретної та відчутної підтримки» Гренландії та Данії

Це повідомлення з’явилося на тлі посилення риторики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо наміру включити Гренландію до складу Сполучених Штатів.

Трамп каже, що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, і Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір включити Гренландію до складу США.



