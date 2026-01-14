Данії не вдалося змінити позицію США щодо Гренландії – міністр Расмуссен після зустрічі в Білому домі

Данії не вдалося змінити позицію США щодо Гренландії, заявив міністр закордонних справ країни Ларс Локке Расмуссен під час пресконференції за підсумками зустрічі в Білому домі.

Расмуссен заявив, що була «відверта, але конструктивна» дискусія, але позиції сторін «продовжують відрізнятися».

«Мушу сказати, що з цього питання наші позиції продовжують відрізнятися. Президент (Трамп) ясно виклав свої погляди, а у нас інша позиція…Королівство Данія, як і раніше, вважає, що довгострокова безпека Гренландії може бути забезпечена з існуючою системою», – сказав він.

Расмуссен заявив, що під час зустрічі сторони домовилися продовжити переговори та сформувати на високому рівні робочу групу «щоб вивчити, чи можемо ми знайти спільний шлях уперед».

Міністр висловив сподівання, що перша зустріч групи відбудеться протягом кількох тижнів.

У Білому домі відбулася зустріч віцепрезидента США Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо з міністром закордонних справ Данії Ларсом Локке Расмуссеном та міністром незалежності та закордонних справ Гренландії Вівіан Мотцфельдт. Як пише Reuters, ході переговорів вони обговорили вимоги президента Дональда Трампа про те, щоб Вашингтон узяв під контроль Гренландію, автономну територію Данії.

Раніше Данія заявила, що збільшить військову присутність у Гренландії і навколо неї, «залучаючи літаки, кораблі й солдатів» у тісній співпраці з союзниками по НАТО. У Міноборони Данії заявили, що залучені сили, зокрема, охоронятимуть критично важливі об’єкти, допомагатимуть місцевій владі.

Це повідомлення з’явилося на тлі посилення риторики адміністрації президента США Дональда Трампа щодо наміру включити Гренландію до складу Сполучених Штатів.

Трамп каже, що стратегічно розташований і багатий на корисні копалини острів є життєво важливим для безпеки США, і Сполучені Штати повинні володіти ним, щоб запобігти його окупації Росією чи Китаєм.

10 січня Трамп сказав про готовність Вашингтона «щось зробити» щодо острова навіть без згоди його жителів. Білий дім називав можливими варіантами встановлення контролю за Гренландією використання американських збройних сил, купівлю й інші методи.

Після повернення до Білого дому в січні 2025 року Дональд Трамп неодноразово заявляв про намір включити Гренландію до складу США.



