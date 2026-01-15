Євросоюз знову знизив стелю ціни російської нафти

Європейський Союз із 1 лютого знизить стелю ціни російської нафти з 47,6 до 44,1 долара за барель, рішення опубліковане на сайті Ради ЄС.

Західні держави вирішили встановити граничну ціну на російську сиру нафту через повномасштабну війну Росії проти України. Спочатку, в грудні 2022 року, стеля цін була встановлена на рівні 60 доларів за барель, з вересня 2025 року її знизили до 47,6 долара.

У Росії заборонено продавати нафту з дотриманням умови цінової стелі. Заборону неодноразово продовжували, востаннє – до 30 червня 2026 року, зазначає РБК.

У грудні агентство Reuters писало, що країни «Групи семи» та Європейський Союз обговорюють заміну цінової стелі повною забороною на надання послуг із перевезення російської нафти морським шляхом. До цього в ЄС розглядали варіант, який передбачає перегляд цінового ліміту раз на три місяці, залежно від ринкової вартості нафти.