«Робила все по максимуму», – ексміністерка Гринчук оцінила роботу влади щодо підготовки енергетики до атак РФ

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук вважає, що влада, готуючи країну до зимових викликів в енергетиці, «робила все по максимуму», однак, за її словами, «не може працювати фізичний захист на 100% без ефективної роботи ППО». Про це Гринчук сказала в ефірі Радіо Свобода.

«На той час (з вересня – ред.) у нас тривали і планові, і екстрені роботи з відновлення, ремонтні роботи, і на той час було підготовлено достатньо генерації для роботи взимку навіть при таких температурах. Але ми бачимо, що з кінця вересня, особливо активно жовтень і листопад, росіяни прицільно атакують балістикою комбіновано з дронами, наші енергообєкти. Якщо ми зараз будемо говорити про типи захисту, то вони також постійно готувалися протягом всіх цих років – і фізичний захист, і ремонтне обладнання, і ППО. Не може працювати фізичний захист на 100% без ефективної роботи ППО. Звичайно, зараз треба посилювати протиповітряну оборону, тому що неможливо захистити проти балістики навіть фізичним захистом. Хоча деякі саркофаги витримували навіть прильоти ракет», – сказала Гринчук.

Ексміністерка також заперечилав вплив свого попередника Германа Галущенка на ухвалення рішень в Міненерго. За її словами, Міністерством енергетики вона керувала самостійно.

«Я робила свою роботу стовідсотково, навіть більше, відповідально, без порушень законодавства і робили її як міністр енергетики. І ніхто там впливу і конкретних вказівок не давав мені», – стверджує Світлана Гринчук.

Коментуючи «Міндічгейт», на тлі якого Гринчук пішла у відставку, вони сказада, що причин для вручення їй підозри немає.

«А чому мені має бути підозра? Я не робила в своїй роботі нічого такого, що могло би якимось чином не відповідати законодавству України, це перше. Чи знаю я причину (свого звільнення – ред.)? Так знаю, тому що я написала заяву і дуже дякую народним депутатам і парламенту, які цю заяву підтримали. Та ситуація, яка склалася – це медійна, у першу чергу. Я вважаю, що неможливо було залишатися на посаді», – сказала Гринчук.

10 листопада 2025 року НАБУ заявило про викриття діяльності злочинної організації, основним напрямком роботи якої було «систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів». У НАБУ стверджують, що кошти легалізовувалися через бек-офіс у центрі Києва, через нього пройшло близько 100 мільйонів доларів. За даними слідства, приміщення цього офісу «належало родині колишнього народного депутата, а нині сенатора РФ Андрія Деркача, обвинуваченого НАБУ і САП в іншому кримінальному провадженні». Справа отримала назву «Міндічгейт».

Детектив НАБУ Олександр Абакумов в ефірі програми «Української правди» повідомив, що під час розслідування цієї справи детективи «в різних ситуаціях» зафіксували чотирьох міністрів Кабміну. За його словами, йдеться про посадовців різних періодів, тобто це не всі чотири нинішні міністри.

Через кілька днів очільниця уряду Юлія Свириденко заявила, що внесла до парламенту подання про звільнення з посади міністра юстиції Германа Галущенка і міністерки енергетики Світлани Гринчук.

19 листопада Верховна Рада підтримала звільнення Світлани Гринчук з посади міністра енергетики.