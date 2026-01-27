Європа – нова російська сіра зона? Як Росія змінює наративи інформаційної війни в епоху Трампа

(Рубрика «Точка зору»)

Наталя Стеблина

Поки багато хто в Євросоюзі продовжує вважати, що мирні перемовини – це про українські території «десь там на Донбасі», Кремль у своїх наративах чітко декларує: йдеться саме про долю Європи та «нову архітектуру світопорядку».

Із приходом Володимира Путіна до влади Росія десятиліттями розповідала про Європу, як про таку, що «деградує й загниває». І тепер, після зустрічі на Алясці, коли критика Європи почала лунати із вуст самого президента США Дональда Трампа, для Кремля з'явилася ще одна можливість протискати свої меседжі.

Зараз – це вже не просто байки про «гей-порно» в європейських дитячих садках та замерзаючих європейців, що мусять приймати ванну разом зі своїми собаками, це вже претензія на чергову «Ялту», коли нібито Трамп і Путін мають визначити «статус» Європи. А Україна ж в контексті цих наративів уже подається як «внутрішня» російська проблема.

Такі висновки можна зробити із аналізу телеграм-каналу офіційної кремлівської інформагенції «РИА Новости» за 2025 рік. У поле зору потрапили 7498 повідомлень, які містили ключові слова: «Україна», «українці», «український» та «Європа», «європейський».

«Нова архітектура безпеки в Європі»

Основна стратегія російських пропагандистів – це показати, що з другим приходом Трампа у Білий дім «Європа втратила «господаря», тож має змиритися з тим, що пропонує Путін, бо вона слабка і не може захистити себе.

Саме тому Європа і не має бути присутньою за столом перемовин, бо Росія має напряму говорити із новою адміністрацією США.

Протягом 2025 року ці тези повторювалися постійно, починаючи із інавгурації Трампа, під час переговорів у Саудівській Аравії та Туреччині, до і після зустрічі на Алясці та у самому кінці року, коли йшлося про вимогу президента США підписати мирну угоду чи то до Дня подяки, чи то до Різдва.

У просуванні цієї тези важливу роль відіграють саме іноземні джерела, пов’язані з Кремлем. Окрім цього, російські пропагандисти висмикують потрібні цитати із провідних світових видань і висловлювань політиків.

Одними з найбільш цитованих європейських політиків у «РИА Новости» є прем'єри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо.

Не так часто, але цитують також і голову МЗС Угорщини Петера Сіярто. Так, він, наприклад, заявляв, що говорити про «нову довготермінову архітектуру безпеки в Європі» потрібно з урахуванням інтересів Росії.

До нього долучаються й інші, зручні для Кремля європолітики, що виголошують схожі цитати:

«Не тільки Україна хоче безпечного майбутнього, але й Росія», – заявляє депутат Європарламенту від Бельгії Руді Кеннес .

. «Європа вибула з історії, заплативши дуже високу ціну за свою політичну сліпоту та упередженість в українському конфлікті», – цитують уже французького політика Ніколя Дюпона-Еньяна, що коментує саміт на Алясці.

І це при тому, що перший з них представляє лівих (колишній член Робочої партії Бельгії), а другий – правих.

Але з цієї мозаїки потрібних для Кремля цитат вибудовується бажана реальність: правильні європейці поважають російські бажання. Натомість поряд із тими лідерами ЄС, які підтримують Україну, постійно зустрічаємо згадки про «істерику», «паніку», «страх», «хаос» тощо.

Окрім європолітиків, які утворюють в «РИА Новости» хибний баланс щодо підтримки Росії, активно використовуються так звані «незалежні» експерти. Вони йдуть навіть далі, ніж корисні Кремлю європейці: якщо ті наголошують на тому, що потрібно поважати Росію, то другі прямо «віддають» Європу Путіну.

Ось популярний в російських федеральних медіа турецький аналітик Енгін Озер говорить, що «архітектура безпеки Європи буде визначатися без участі самої Європи», розповідає про «нову Ялтинську конференцію» та виснує: «Контроль над Старим континентом переходить до Росії».

Схожу думку висловлює австрійський аналітик Патрік Поппель, що «поділився думкою з «РИА Новости» про те, що перемовини про політичне майбутнє Європи йдуть без участі Європи.

Про «закладення основ для… нового світопорядку» під час зустрічі Трампа з Путіним говорив пропагандистському виданню й професор італійського університету Ігор Пелліччарі.

Для того, щоб закріпити цю головну ідею про «Трампа й Путіна, які разом ділять світ», в результаті чого Путін отримує Європу, працівники «РИА Новости» також активно цитують світові видання.

Наприклад, New York Times, що написала, що Трамп описує телефонну розмову з Путіним так, ніби «між лідерами відбудеться щось схоже на їхню власну Ялту –конференцію, де великі держави визначали кордони всередині Європи».

«Україна вже неважлива»

Інформаційно російські пропагандисти подають Україну як частину Росії і розповідають, що вона вже не є важливою для них. Мовляв, якесь локальне питання, де скоро буде наведено порядок. Це, звісно, інформаційний блеф для посилення перемовних позицій.

Лідер Компартії РФ Геннадій Зюганов заявив, що «конфлікт між Росією та Україною – це внутрішній конфлікт», тому що розпад СРСР був нелегітимним.

Варто згадати ще й голову Чечні Рамзана Кадирова, який сказав, що закінчувати так зване «СВО» Так російська влада називає війну проти України треба тільки тоді, коли Україна «стане регіоном чи округом Росії».

До цього варто додати численні висловлювання хору світових та російських «експертів», які пророкують повне знищення або ж розподіл України, який ось-ось має статися.

Послухаймо головного кремлівського філософа Олександра Дугіна. Спочатку Путін і Трамп мають обговорити новий світопорядок – навчає він, бо «неправильно, несвоєчасно та взагалі неконструктивно починати (перемовини) з регіонального конфлікту в Україні».

В уявленні Дугіна саме ця «майбутня архітектура світу» є головною, а такі питання, як «статус Європи чи Близького Сходу», мають «прикладне значення».

Від росіян знову і знову ми чуємо про те, що потрібно «усунути першопричини конфлікту». Але це не «демілітаризація» чи «денацифікація» України. Це саме неправильний, на думку Путіна та росіян, світопорядок, де Росія не має впливу. Концентруючись на вимогах Кремля, які висуваються до України, багато хто просто не хоче бачити, що не наша країна буде головним призом, якщо раптом Путіну вдасться досягти свого. Це буде саме Європа.

Європа – нове Дике поле?

Одним із показових російських колоніальних наративів є так зване «Дике поле» або ж «безлад» на російських кордонах. Саме цей наратив росіяни використовували для виправдання своїх імперських загарбань.

Як пише дослідниця російського колоніалізму в літературі Ема Томпсон: Росія просувається вперед для того, щоб, мовляв, «себе захистити». Тому в російській літературі завойовники так часто подаються у ролі жертви.

Суть цього наративу проста: показати, що на кордонах Росії живуть варвари, дикуни, які хочуть напасти на «матушку», тому треба йти і ці землі завоювати. Ну, а вже пізніше виявиться, що ці землі завжди були «ісконно русскими».

Тому поряд із наративом про поділ світу між Путіним та Трампом активно працює й наратив про «дику», «хаотичну» Європу, в якій «немає порядку».

Ось «РИА Новости» пишуть, що «високий рівень корупції» та «занепад промисловості» перевели «низку великих міст Європи у статус диких – тобто мегаполісів, де держвлада втратила здатність підтримувати верховенство закону». Уже згаданий Дугін прогнозує, що ЄС впаде дуже швидко (ще один «Київ за три дні»): «якщо російський народ переміг Наполеона та Гітлера, то війна з повністю розкладеним, насиченим мігрантами сучасним Євросоюзом триватиме не так довго».

Важлива складова російських атак на Європу – це прямі образи, до яких вдаються заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв та речниця російського МЗС Марія Захарова, називаючи європейських лідерів «ідіотами», «хворими в маніакальній стадії», «наркоманами», «нікчемними дегенератами». Макрон є слабким, його «б’є дружина», Мерц, зрозуміло, «нащадок нацистів», Каллас обрали лідеркою європейської дипломатії «через її стать», тож вона «не може» розібратися у складних питаннях...

Ось як, наприклад, Захарова характеризує «Коаліцію охочих»: «Ця коаліція нагадує групи в соцмережах для психічно нездорових людей».

А Медведєв обіцяє вилікувати усі «хвороби» європейців ядерними ударами.

Тут, з одного боку, намагання показати, що нібито ЄС керують «пацієнти психлікарень, які шкодять самі собі», а з іншого боку, якщо Росія так їх ображає, то вона сильна і нікого не боїться, а вони слабкі.

Улюблена тема росіян – це й економічний занепад в Європі через санкції та підтримку України. А також тема так званого «українського тероризму», який нібито через постачання західної зброї уже не обмежується «інцидентами в Україні», а є загрозою для самої Росії, США, Латинської Америки, Африки та Європи.

ЄС же не тільки підтримує українських «терористів», але й сам хоче «захопити Молдову» чи «готує сербський майдан».

Також «РИА Новости» постійно пишуть про «демонстрації», які в ЄС відбуваються проти політики її лідерів, намагаючись показати, що простий народ їх не підтримує. Теж давно відома кремлівська тактика: провокувати роз’єднання, нацьковувати одних на інших.

Росія прийде в Європу як «визволителька»?

Суть інформаційних атак російських пропагандистів на Європу зрозуміла: максимально використати теперішні виклики, де Дональд Трамп хоче Нобелевську премію, Венесуелу чи Гренландію, щоб ще більше посіяти паніку, використовуючи радикальних європейських політиків як «ехо-камери».

Проте аналізуючи кремлівську пропагандистську істерію, можна чітко зрозуміти, проти яких саме дій, інститутів та осіб спрямовані інформаційні атаки.

По-перше, це усі європейські політики, які відкрито підтримують Україну.

Проти них проводяться цілі психологічні операції: згадаймо хоча б запущену у соцмережах кампанію про те, що нібито Макрон, Мерц та Стармер вживають наркотики, прямуючи потягом до України. До неї підключалася та сама Захарова, а також головна редакторка інформаційного агентства «Россия сегодня», керівниця телеканалу Russia Today Маргарита Симоньян. Деякі російські джерела навіть запрошували коментувати цю ситуацію експертів-наркологів. А боти у соцмережах розносили цю дезінформацію по всьому світу.

По-друге, демонстрація єдності Європи та України.

Тих, хто це підтримує, також атакують з усіх боків, намагаючись дискредитувати то Україну, то саму Європу. Значну роль у цих атаках відіграють Орбан та Фіцо, які розповідають, що Україні в ЄС нібито не місце, а також залякують європейців війною, яку наша країна нібито принесе в Європу.

І по-третє, тривогу в пропагандистів викликає переозброєння європейців, їхня підготовка до майбутнього нападу Росії.

Практично у кожній новині, де йдеться про «мілітаризацію Європи» чи заяви щодо «неідентифікованих дронів», цитують Путіна, який говорить «Москва не збирається нападати на країни НАТО, у цьому немає жодного сенсу». Це, звісно, дуже нагадує його заяви по Україні у січні-лютому 2022 року.

З одного боку, «мілітаризацію» Європи висміюють. Той-таки Сіярто називає Стратегію Єврокомісії щодо готовності до кризових ситуацій, в межах якої європейці мали зібрати тривожні валізки, «тролінгом». Численні джерела «РИА Новости» акцентують на тому, що «переозброєння» Європи буде проблематичним, натякаючи на її безпорадність. З іншого богу, лунають погрози.

Так, Захарова пообіцяла, що Росія буде «реагувати» на «мілітаризацію Європи». Очільник МЗС Сергій Лавров сказав, що вона «безконтрольна». Так само й речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що за цим процесом «слідкують».

Канцлеру Німеччини Фрідріху Мерцу та президенту Франції Емманюелю Макрону обіцяють долю Гітлера та Наполеона. Ну, а Медведєв каже, що Росія завжди приходила в Європу виключно як «визволителька», а не як «загарбниця».

Тож, якщо аналізувати російські пропагандистські атаки під таким ракурсом, бачимо, що Європа не є слабкою. І викликає у Кремлі справжнє занепокоєння. Адже на дискредитацію ЄС не дарма кинуті значні інформаційні ресурси.

Зараз російські пропагандисти ділять Україну і, якщо ЄС відійде в бік, саме Європа стане наступною.

Наталя Стеблина – аналітикиня Інституту демократії імені Пилипа Орлика, професорка Донецького національного університету імені Стуса, співавторка книги «Деконструктори правди», виданої ІДПО







