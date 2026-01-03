Трамп заявив про намір США тимчасово керувати Венесуелою

Президент Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати керуватимуть країною доти, поки не зможуть забезпечити «безпечний, належний і розсудливий перехід влади».

«Ми будемо керувати країною доти, доки. Ми не хочемо, щоб хтось інший втрутився і в результаті ситуація повторилася», – наголосив він.

Також Трамп опублікував фото президента Венесуели Ніколаса Мадуро, якого затримали під час військової операції.

На фото у соцмережі Truth Social видно, як Мадуро перебуває під вартою. За інформацією американського президента, президент Венесуели знаходиться на борту американського військового корабля USS Iwo Jima.



