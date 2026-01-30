У Кремлі підтвердили, що Трамп просив Путіна утриматися від ударів по Україні до 1 лютого

У Кремлі підтвердили, що президент США Дональд Трамп просив російського президента Володимира Путіна утриматися від ударів по Україні до 1 лютого.

«Дійсно, президент Трамп звернувся з особистим проханням до президента (так у Кремлі називають правителя РФ) Путіна утриматися на тиждень, до 1 лютого, від завдання ударів по Києву з метою створення сприятливих умов для проведення переговорів», – сказав речник російського президента Дмитро Пєсков.

Водночас у Кремлі не уточнили, коли саме Трамп звернувся до Путіна з цих проханням.

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста.

Трамп сказав, що попросив Путіна призупинити удари по українських містах через екстремальний холод. «І я особисто попросив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», – заявив Трамп.

Раніше російські z-блогери заявили, що вище командування армії РФ нібито розповсюдило наказ про заборону на удари по українській енергетичній інфраструктурі й будь-яких об’єктах у Києві й області. За повідомленнями, серед російських військових нібито усно поширюється інформація, що заборона діятиме до 3 лютого 2025 року.

Президент України Володимир Зеленський у коментарях журналістам 30 січня заявив, що безпосередньо із російськими представниками на переговорах в Абу-Дабі енергетичне перемир’я українською стороною не обговорювалося. Зеленський також заявив, що Україна припинить атакувати енергетичні цілі в РФ, якщо Росія зробить те саме.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



