Зеленський: Україна готова дотримуватися енергетичного перемир’я, але прямих домовленостей із РФ не було

Україна припинить атакувати енергетичні цілі в РФ, якщо Росія зробить те саме, заявив президент України Володимир Зеленський у коментарях журналістам, оприлюднених ЗМІ 30 січня.

При цьому Зеленський зазначив, що безпосередньо із російськими представниками на переговорах в Абу-Дабі енергетичне перемир’я українською стороною не обговорювалося.

«Американська сторона окремо розмовляла з нами. І американці сказали, що хочуть порушити питання деескалації – з обох боків демонструвати кроки щодо невикористання далекобійних можливостей, щоб забезпечити більше простору для дипломатії… Ми хочемо закінчити війну і ми готові до деескалаційних кроків. Якщо не буде Росія бити по нас, ми не будемо застосовувати кроки у відповідь», – сказав президент.

Поки що немає офіційної домовленості про припинення вогню.

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста.

Трамп сказав, що попросив Путіна призупинити удари по українських містах через екстремальний холод. «І я особисто попросив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», – заявив Трамп.

Російська сторона про такі домовленості не повідомляла. Речник Путіна Дмитро Пєсков на запитання про відмову від ударів по енергетиці сказав, що «не може це коментувати».

Раніше російські z-блогери заявили, що вище командування армії РФ нібито розповсюдило наказ про заборону на удари по українській енергетичній інфраструктурі й будь-яких об’єктах у Києві й області. За повідомленнями, серед російських військових нібито усно поширюється інформація, що заборона діятиме до 3 лютого 2025 року.

Аналітики ISW зазначили, що точні умови мораторію на удари, про який оголосив Трамп, залишаються незрозумілими. «Тимчасовий мораторій на далекобійні удари може бути вигідним для Росії, якщо і Росія, і Україна братимуть участь у мораторії. Російські війська зможуть накопичити арсенали безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для здійснення великих комбінованих ударів у майбутньому, поки Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні Інститутут вивчення війни.

Президент Зеленський відповів на заяву Трампа, зазначивши, що Україна переживає екстремальну зиму, а також подякував Трампу і США за їхні «зусилля щодо зупинення» російських ударів по енергетичному сектору України. За день до цього Зеленський попереджав, що українська розвідка має інформацію, що Росія готується до нового удару.

В Україні 1-3 лютого очікується сильні морози, але, як повідомляють у ДСНС, вже з 4-5 лютого буде їхнє поступове послаблення.

Повідомлення про мораторій на удари РФ надійшли на тлі переговорів, які 23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі провели делегації США, Росії й України щодо завершення війни.

Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ.

Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.