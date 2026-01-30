Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Політика

Зеленський: запрошую Путіна в Київ, «якщо він наважиться»

За словами президента, Україна серйозно ставиться до необхідності закінчити війну
За словами президента, Україна серйозно ставиться до необхідності закінчити війну

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість своєї зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Москві, як пропонує російська сторона.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатися в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», – сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами, заяви з якої цитує низка ЗМІ.

За словами президента, Україна серйозно ставиться до необхідності закінчити війну.

«Будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні», – цитує Зеленського агентство «Інтерфакс».

Він додав, що готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. «Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому – тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях», – наголосив президент.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю виданню «Європейська правда» заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий обговорити особисто з лідером РФ Володимиром Путіним питання контролю над територіями і функціонування Запорізької АЕС.

Після цього в Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Зеленського можлива у Москві.

23–24 січня в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори США, України та Росії за посередництва Вашингтона. Джерела Axios стверджують, що обговорювалися всі ключові питання, включаючи Донбас.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Наступний раунд переговорів був запланований в Абу-Дабі цього тижня, за повідомленнями ЗМІ, на 1 лютого.

Читайте також: В ISW пояснили, як Кремль намагається отримати поступки від США щодо України

Форум

XS
SM
MD
LG