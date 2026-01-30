Зеленський: запрошую Путіна в Київ, «якщо він наважиться»

Президент України Володимир Зеленський заявив про неможливість своєї зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним у Москві, як пропонує російська сторона.

«Безумовно, це неможливо, щоб я зустрічався з Путіним в Москві. Це так само, як з Путіним зустрічатися в Києві. Я так само можу запросити його в Київ, нехай приїжджає. Публічно запрошую його, якщо він наважиться, звісно», – сказав Зеленський під час зустрічі з журналістами, заяви з якої цитує низка ЗМІ.

За словами президента, Україна серйозно ставиться до необхідності закінчити війну.

«Будь-який реальний формат зустрічі лідерів підходить. Не знаю, який вона принесе результат. Але принаймні точно більший ніж те, що відбувається сьогодні», – цитує Зеленського агентство «Інтерфакс».

Він додав, що готовий на будь-який формат щодо закінчення війни, який спрацює. «Але в Москві і в Білорусі це просто неможливо і абсолютно зрозуміло чому – тому що це держави, одна з яких є агресором, що почала і веде війну проти нас, вбиває нас, а інша країна є її партнером в цих діях», – наголосив президент.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю виданню «Європейська правда» заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий обговорити особисто з лідером РФ Володимиром Путіним питання контролю над територіями і функціонування Запорізької АЕС.

Після цього в Кремлі заявили, що зустріч Путіна і Зеленського можлива у Москві.

23–24 січня в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори США, України та Росії за посередництва Вашингтона. Джерела Axios стверджують, що обговорювалися всі ключові питання, включаючи Донбас.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Наступний раунд переговорів був запланований в Абу-Дабі цього тижня, за повідомленнями ЗМІ, на 1 лютого.

