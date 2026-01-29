У Кремлі прокоментували можливість зустрічі Зеленського і Путіна в ОАЕ

У Кремлі прокоментували можливість зустрічі українського президента Володимира Зеленського та російського президента Володимира Путіна в ОАЕ.

«Ми поки що говоримо про Москву», – сказав речник Кремля Дмитро Пєсков, відповідаючи на запитання про готовність російської сторони зустрітися із Зеленським в ОАЕ.

Він зазначив, що у питанні організації зустрічі Зеленського і Путіна «евентуальні міркування недоречні», повідомляють російські ЗМІ.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга в інтерв’ю виданню «Європейська правда» заявив, що президент України Володимир Зеленський готовий обговорити особисто з лідером РФ Володимиром Путіним питання контролю над територіями та функціонування Запорізької АЕС.

23–24 січня в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори США, України та Росії за посередництва Вашингтона. Джерела Axios стверджують, що обговорювалися всі ключові питання, включаючи Донбас.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Наступний раунд переговорів запланований в Абу-Дабі цього тижня, за повідомленнями ЗМІ, на 1 лютого.



