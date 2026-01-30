ISW: оголошений Трампом тижневий мораторій на удари РФ по Україні може бути вигідний Росії

Повідомлення про тижневий мораторій на російські удари по українській енергетиці не свідчать про значну поступку з боку Росії, враховуючи те, що РФ продовжує відкидати довгострокове припинення вогню і раніше пропонувала аналогічні короткострокові мораторії для досягнення своїх політичних цілей, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни.

«Тимчасовий мораторій на далекобійні удари може бути вигідним для Росії, якщо і Росія, і Україна братимуть участь у мораторії. Російські війська зможуть накопичити арсенали безпілотників і ракет, які вони зможуть використовувати для здійснення великих комбінованих ударів у майбутньому, поки Україна припинить свої удари по російській енергетичній інфраструктурі», – йдеться в повідомленні.

В ISW зазначили, що Кремль раніше пропонував короткострокові припинення вогню в рамках когнітивної війни, намагаючись показати готовність до домовленостей, водночас відкидаючи заклики України і США до тривалішого або постійного мораторію на удари по цивільній інфраструктурі.

29 січня президент США Дональд Трамп заявив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень від неназваної дати не атакувати українські міста.



Трамп сказав, що попросив Путіна призупинити удари по українських містах через екстремальний холод. «І я особисто попросив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно», – заявив Трамп.

Російська сторона про такі домовленості не повідомляла. Речник Путіна Дмитро Пєсков на запитання про відмову від ударів по енергетиці сказав, що «не може це коментувати».

Раніше російські z-блогери заявили, що вище командування армії РФ нібито розповсюдило наказ про заборону на удари по українській енергетичній інфраструктурі й будь-яких об’єктах у Києві й області. За повідомленнями, серед російських військових нібито усно поширюється інформація, що заборона діятиме до 3 лютого 2025 року.

Аналітики ISW зазначили, що точні умови мораторію на удари, про який оголосив Трамп, залишаються незрозумілими.

Президент України Володимир Зеленський безпосередньо не підтвердив повідомлення про короткострокове припинення вогню. Він відповів на заяву Трампа, зазначивши, що Україна переживає екстремальну зиму, а також подякував Трампу і США за їхні «зусилля щодо зупинення» російських ударів по енергетичному сектору України. За день до цього Зеленський попереджав, що українська розвідка має інформацію, що Росія готується до нового удару.

В Україні 1-3 лютого очікується сильні морози, але, як повідомляють у ДСНС, вже з 4-5 лютого буде їхнє поступове послаблення.

Читайте також: «Присутність США можлива»: переговори України та РФ в Абу-Дабі відбудуться без Віткоффа і Кушнера – Рубіо

Повідомлення про мораторій на удари РФ надійшли на тлі переговорів, які 23 і 24 січня вперше з початку повномасштабної війни РФ проти України в Абу-Дабі провели делегації США, Росії й України щодо завершення війни.

Наступний раунд переговорів в Абу-Дабі запланований на 1 лютого. Державний секретар США Марко Рубіо повідомив, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф і зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не братимуть участь у наступному раунді переговорів між Україною і РФ.

Рубіо підтвердив, що невирішеним залишається територіальне питання. Росія вимагає виведення ЗСУ з тієї частини Донецької області, яку її війська не захопили.

25 січня президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Вільнюсі, заявив, що позиція Києва щодо територій не змінилася, а до компромісів мають бути готові всі сторони. Він також зазначив, що двосторонні гарантії безпеки зі США готові «на 100%», і Київ очікує на їх підписання.

Натомість у Кремлі продовжують відкидати західні гарантії безпеки для України і сигналізують про дотримання своїх максималістських цілей у війні, зазначали раніше аналітики ISW.