Лавров: РФ не знає, про які гарантії безпеки домовлялися США і Україна

Росія не знає, про які саме гарантії безпеки домовлялися Вашингтон і Київ, заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров.

За його словами, Москва буде дивитися на реальні угоди, а не на «публічні ігри».

«Якщо мета (можливих гарантій –) полягає в тому, щоб зберегти режим на якійсь частині території колишньої України та продовжувати робити цей режим плацдармом для створення загроз РФ, то, напевно, самі зрозумійте, що такі гарантії безпеки навряд чи можуть забезпечити надійний мир», – заявив Лавров, якого цитує російська агенція «Интерфакс».

Напередодні на слуханнях у комітеті з закордонних справ Сенату Конгресу США держсекретар Марко Рубіо заявив, що підтримка США є ключовим елементом гарантій безпеки України після завершення війни. За його словами, щодо гарантій «досягнуто спільної згоди» щодо того, що вони передбачатимуть «розгортання невеликого контингенту європейських військ, насамперед французьких і британських, а також підтримку з боку США».

27 cічня Financial Times із посиланням на вісім джерел повідомила, що адміністрація США дала зрозуміти Києву, що надання гарантій безпеки може бути пов’язане зі згодою України на мирну угоду, яка передбачає відмову від Донбасу на користь Росії. За словами джерел FT, у разі виведення українських військ із підконтрольних Києву районів Вашингтон попередньо готовий збільшити постачання озброєнь для ЗСУ в мирний час. При цьому, зазначає видання, залишається незрозумілим, чи США візьмуть на себе якісь формальні зобов’язання.

Високопоставлений український чиновник заявив, що США «зупиняються щоразу, коли можуть бути підписані гарантії безпеки».

Натомість у Білому домі заперечили повідомлення FT. «Це абсолютно не так. Єдина роль США у мирному процесі полягає у зближенні обох сторін для укладання угоди. Прикро, що Financial Times дозволяє зловмисним суб’єктам брехати анонімно», – заявила заступниця прессекретаря Білого дому Анна Келлі.

Президент України Володимир Зеленський 23 січня заявив, що документ про гарантії безпеки для України вже готовий до підписання. Зеленський зазначив, що тепер він чекає від президента США Дональда Трампа інформації про дату і місце підписання цього «історичного документа», це залежить від нього.

23–24 січня в Абу-Дабі пройшли тристоронні переговори США, України та Росії за посередництва Вашингтона. Джерела Axios стверджують, що обговорювалися всі ключові питання, включаючи Донбас.

Наступний раунд переговорів запланований в Абу-Дабі цього тижня, як повідомляється, на 1 лютого.



