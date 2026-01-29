Трамп заявив, що попросив Путіна тиждень не атакувати українські міста

Президент США Дональд Трамп повідомив, що попросив російського лідера Володимира Путіна тиждень не атакувати українські міста.



Трамп сказав, що попросив Путіна призупинити удари по українських містах через екстремальний холод.



«І я особисто попросив президента Путіна на тиждень не обстрілювати Київ та інші міста протягом тижня. Він погодився. І мушу сказати, що це було дуже приємно. Багато хто говорив: «Не розраховуй на це, у тебе не вийде». Але він зробив це, і ми дуже раді, що він це зробив. Тому що, крім усього іншого, їм зараз не потрібні ракети, що падають на їхні міста. Так що я просто хотів сказати, що це було дуже, дуже гарне рішення», – заявив Трамп.

Російська сторона про такі домовленості не повідомляла.

В Україні 1-3 лютого очікується сильні морози, але, як повідомляють у ДСНС, вже з 4-5 лютого буде їхнє поступове послаблення.

На тлі попередньої хвилі сильного похолодання Росія вкотре атакувала об’єкти української енергоінфраструктури. В Україні діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. За даними місцевої влади, в Києві на ранок 29 січня без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхівок – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

Напередодні президент України Володимир Зеленський попередив, що українська розвідка має інформацію, що Росія готується до нового удару.











