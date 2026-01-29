У Києві без тепла залишається 454 будинки – Кличко

Без тепла в Києві залишається 454 житлових будинки, більшість із яких – у Деснянському районі, на Троєщині, повідомив міський голова столиці Віталій Кличко.

«Протягом дня на Троєщині підключили до опалення перших понад 100 будинків. Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути теплопостачання в домівки киян», – написав Кличко.





Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні ввечері міський голова Віталій Кличко повідомляв про 639 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.