Водоканал заявив про недоцільність пропозицій облаштовувати вигрібні ями в Києві

Київський водоканал заявляє, що каналізаційні мережі в столиці України не можуть замерзнути, тому пропозиція облаштовувати тимчасові вуличні туалети чи вигрібні ями «не є доцільною і не має під собою реальних підстав».

«Останніми днями у ЗМІ й соцмережах шириться інформація про можливе замерзання каналізаційних мереж на Троєщині й необхідність облаштування вигрібних ям. Розповідаємо, що відбувається насправді. Дворові каналізаційні мережі, які обслуговує Київводоканал, прокладені глибше рівня промерзання ґрунту. Стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються, тому замерзнути такі мережі не можуть», – йдеться в повідомленні.

Водночас у водоканалі наголосили, що труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем, а їхній стан і обслуговування є «відповідальністю балансоутримувачів будинків, а не Київводоканалу».

«У мікрорайоні Троєщина й загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно, у штатному режимі й забезпечують безперервне водовідведення, зокрема і під час відключень електроенергії. Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано», – зазначили у Київводоканалі.

За даними місцевої влади, в Києві на ранок 29 січня без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхівок.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні ввечері міський голова Віталій Кличко повідомляв про 639 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Тим часом, у ДТЕК повідомили, що від півночі 29 січня в Києві запроваджують тимчасові оновлені графіки вимкнень електроенергії, які замінять екстрені вимкнення, що діяли після масованх російських обстрілів.

У компанії попередили, що графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми і в перші кілька днів будуть допрацьовуватися.

Там наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. «Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами», – йдеться в повідомленні.

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль ввечері 28 січня повідомив, що в Києві без світла залишалися 610 тисяч споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.