Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Водоканал заявив про недоцільність пропозицій облаштовувати вигрібні ями в Києві

Мобільний пункт обігріву, де жителі Києва можуть зігрітися, випити чаю, зарядити телефони й отримати допомогу під час відключень світла й опалення. Деснянський район, Київ, 25 січня 2026 року
Мобільний пункт обігріву, де жителі Києва можуть зігрітися, випити чаю, зарядити телефони й отримати допомогу під час відключень світла й опалення. Деснянський район, Київ, 25 січня 2026 року

Київський водоканал заявляє, що каналізаційні мережі в столиці України не можуть замерзнути, тому пропозиція облаштовувати тимчасові вуличні туалети чи вигрібні ями «не є доцільною і не має під собою реальних підстав».

«Останніми днями у ЗМІ й соцмережах шириться інформація про можливе замерзання каналізаційних мереж на Троєщині й необхідність облаштування вигрібних ям. Розповідаємо, що відбувається насправді. Дворові каналізаційні мережі, які обслуговує Київводоканал, прокладені глибше рівня промерзання ґрунту. Стічні води мають плюсову температуру і постійно рухаються, тому замерзнути такі мережі не можуть», – йдеться в повідомленні.

Водночас у водоканалі наголосили, що труби, які йдуть безпосередньо від будинку до першого каналізаційного колодязя, належать до внутрішньобудинкових систем, а їхній стан і обслуговування є «відповідальністю балансоутримувачів будинків, а не Київводоканалу».

«У мікрорайоні Троєщина й загалом у Києві каналізаційні мережі працюють стабільно, у штатному режимі й забезпечують безперервне водовідведення, зокрема і під час відключень електроенергії. Наразі випадків повного або часткового замерзання каналізаційних труб не зафіксовано», – зазначили у Київводоканалі.

За даними місцевої влади, в Києві на ранок 29 січня без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхівок.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні ввечері міський голова Віталій Кличко повідомляв про 639 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Тим часом, у ДТЕК повідомили, що від півночі 29 січня в Києві запроваджують тимчасові оновлені графіки вимкнень електроенергії, які замінять екстрені вимкнення, що діяли після масованх російських обстрілів.

У компанії попередили, що графіки будуть нерівномірні в різних районах через особливість пошкоджень енергосистеми і в перші кілька днів будуть допрацьовуватися.

Там наголосили, що ситуація в енергосистемі залишається складною. «Попереду холоди, і, на жаль, залишається ризик нових обстрілів. Тому в разі погіршення ситуації, столиця повернеться до екстрених відключень. І навпаки, якщо ситуація в енергетиці стабілізується, то ми повернемось до звичних графіків з чергами», – йдеться в повідомленні.

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль ввечері 28 січня повідомив, що в Києві без світла залишалися 610 тисяч споживачів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Як працівники ДТЕК, попри холод, відновлюють електропостачання після російських обстрілів
Embed
Як працівники ДТЕК, попри холод, відновлюють електропостачання після російських обстрілів
відео Радіо Свобода

No media source currently available

0:00 0:02:27 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Форум

XS
SM
MD
LG