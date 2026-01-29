КМДА: станції на основі когенераційного обладнання повноцінно запрацюють у лютому-березні

Міні-ТЕЦ, створені на основі закупленого Києвом обладнання, запрацюють наприкінці зими чи на початку весни, повідомляє Київська міська державна адміністрація у відповідь на запит Радіо Свобода про отримання містом когенераційних установок.

Запит стосувався, зокрема, повідомлень про отримання установок від інших міст, зокрема, Кривого Рогу, Херсона та Запоріжжя. У листі КМДА прямо не підтвердила й не заперечила отримання таких установок від інших міст.

Влада Києва затвердила концепцію розподіленої когенерації на початку 2024 року. Відтоді, згідно з відповіддю, місто розпочало виконання проєктів відповідно до плану та «з огляду на наявні фінансові можливості».

КМДА підкреслює, що столиця «залишається єдиним містом в Україні, яке самостійно закупило когенераційне обладнання, тоді як інші міста й регіони отримували такі установки централізовано в межах міжнародної донорської допомоги». Водночас воно отримало одну когенераційну установку потужністю 1,5 мегават у рамках міжнародної гуманітарної допомоги в 2024 році – вона встановлена і працює для потреб одного з критичних підприємств сфери житлово-комунального господарства.





«Київ виконав усі необхідні процедури закупівлі на Прозоро та придбав 15 комплексів газопоршневого обладнання загальною потужністю 60 МВт. На сьогодні на базі цього устаткування збудовано 5-ть так званих міні-ТЕЦ. Вони є повноцінними об’єктами когенерації та оснащені усіма необхідними додатковими системами, зокрема елементами захисту 2-го рівня», – йдеться в листі.

Також Київ спільно з Програмою розвитку ООН в Україні (UNDP) збудував електростанцію на основі газової турбіни. КМДА повідомляє, що всі нові об’єкти розміщені на об’єктах критичної інфраструктури та інтегровані в загальну систему міста як додаткові джерела виробництва електроенергії.

Як пояснює міська адміністрація, завдяки принципу розподіленої когенерації ці нові станції «страхують» ключові об’єкти міської інфраструктури в умовах відключень електроенергії. Оскільки такі установки виробляють і теплову енергію разом з електричною, вони також є допоміжним компонентом централізованої системи теплопостачання.

КМДА зазначає, що, хоча станції мають відносно невелику потужність порівняно з великими ТЕЦ, вони є повноцінними теплоелектроцентралями. Вони також не є частиною мобільного енергорезерву Києва, як генератори чи мобільні пересувні котельні.

«Це модернізована складова централізованої системи, що здатна також працювати автономно. Зараз на станціях завершується процес експлуатаційного тестування, оскільки в умовах війни їх показники ефективності та стійкості повинні бути максимальними. Вже в лютому-березні станції запрацюють як повноцінні елементи київської енергосистеми», – уточнює КМДА.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині. Напередодні повідомляли про понад 1200 багатоповерхівок без тепла в Києві – з майже шести тисяч, опалення в яких зникло внаслідок атаки РФ на критичну інфраструктуру столиці 24 січня.

За даними міської влади, більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.











