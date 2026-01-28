КМДА: у Києві без тепла залишаються 737 будинків, більшість з них – на Троєщині

У Києві 737 житлових будинків залишаються без тепла, більшість з них – на Троєщині, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«737 житлових будинків столиці без тепла. Переважна більшість із них – на Троєщині. Частина – в кількох інших районах», – написав він у телеграмі.

За його словами, над усуненням проблем з теплопостачанням у Києві працюють понад 1 000 комунальників.



Столичним фахівцям допомагають бригади зі Львова, Полтави, Чернігова, Вінниці, Житомира, Миколаєва, Одеси, Рівного, Кропивницького, Київської області та деяких інших міст, додав Кличко.

27 січня президент Володимир Зеленський за підсумками наради з урядовцями повідомив, що у Києві без опалення після російських ударів досі залишаються 926 багатоповерхівок – у кількох районах на лівому березі столиці України.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація – в Києві й на Київщині.

За даними міської влади, 24 січня внаслідок чергової російської атаки на критичну інфраструктуру у Києві без теплопостачання залишилися 6000 будинків. Більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після попередніх масованих обстрілів 9 і 20 січня.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

