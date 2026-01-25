Кличко: кількість будинків без опалення в Києві скоротилася до 1 330, роботи тривають

Від ранку 25 січня понад 340 будинків у Києві вдалося підключити до теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1 330 багатоповерхівок. Нагадаю, вчора у столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків», – сказав він.

Мер столиці зазначив, що більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після обстрілів 9 та 20 січня.

За словами Кличка, комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Їм також допомагають бригади з низки інших міст України та бригади «Укрзалізниці».

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко раніше назвав надскладною ситуацію в Києві:

«Підрозділи ДСНС України працюють у максимальному складі, додатково залучені придані сили з інших регіонів. Обсяг аварійно-відновлювальних робіт значний. На об’єктах задіяні верхолази та спецпідрозділ «Дельта».

За його даними, у Києві цілодобово працюють понад 90 пунктів обігріву ДСНС, також розгорнути додаткові намети обігріву. Він повідомив про рішення розгортати додаткові великі намети обігріву, розраховані щонайменше на 40 людей.

«Основна їхня функція – надати можливість зігрітися, зарядити ґаджети, випити гарячого чаю. За потреби – отримати психологічну підтримку», – додав міністр.





Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.

