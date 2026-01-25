Доступність посилання

Новини | Суспільство

Кличко: кількість будинків без опалення в Києві скоротилася до 1 330, роботи тривають

Ілюстраційне фото. Організація World Central Kitchen безплатно годує усіх охочих гарячими стравами під час масштабних відключень світла, Київ, січень 2026 року
Ілюстраційне фото. Організація World Central Kitchen безплатно годує усіх охочих гарячими стравами під час масштабних відключень світла, Київ, січень 2026 року

Від ранку 25 січня понад 340 будинків у Києві вдалося підключити до теплопостачання, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Наразі внаслідок атаки ворога на критичну інфраструктуру столиці 24 січня без тепла залишаються 1 330 багатоповерхівок. Нагадаю, вчора у столиці без теплопостачання опинилися знову майже 6 000 будинків», – сказав він.

Мер столиці зазначив, що більшості із цих будинків двічі відновлювали або намагалися відновити опалення після обстрілів 9 та 20 січня.

Читайте також: У столиці вже працюють 1300 пунктів допомоги і два великих пункти обігріву – МВС

За словами Кличка, комунальники та енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, де немає тепла. Їм також допомагають бригади з низки інших міст України та бригади «Укрзалізниці».

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко раніше назвав надскладною ситуацію в Києві:

«Підрозділи ДСНС України працюють у максимальному складі, додатково залучені придані сили з інших регіонів. Обсяг аварійно-відновлювальних робіт значний. На об’єктах задіяні верхолази та спецпідрозділ «Дельта».

За його даними, у Києві цілодобово працюють понад 90 пунктів обігріву ДСНС, також розгорнути додаткові намети обігріву. Він повідомив про рішення розгортати додаткові великі намети обігріву, розраховані щонайменше на 40 людей.

«Основна їхня функція – надати можливість зігрітися, зарядити ґаджети, випити гарячого чаю. За потреби – отримати психологічну підтримку», – додав міністр.


Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

Останнім часом особливо складна ситуація з енерго- і теплопостачанням склалася в Києві та передмісті, де після російського удару 9 січня тривають екстрені вимкнення. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що ця атака РФ була найболючішою для критичної інфраструктури міста, і ситуація є найскладнішою за чотири роки.

З'їсти гарячої страви та зігрітися: у Києві розгорнули «бограч-станції» (фоторепортаж)
ФОТОГАЛЕРЕЯ:

З'їсти гарячої страви та зігрітися: у Києві розгорнули «бограч-станції» (фоторепортаж)

У Києві міжнародна благодійна організація World Central Kitchen безкоштовно годує усіх охочих гарячими стравами на понад 40 локаціях


