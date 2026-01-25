Росія прагне розділити енергосистему України на окремі «острови» – ISW

Посилення далекобійних ударів РФ по енергетиці України на меті розділити енергосистему країни на окремі «острови», відрізані від виробництва, постачання та передачі електроенергії, йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що атаки РФ восени 2025 року та взимку 2025–2026 років суттєво погіршили стан української енергомережі та непропорційно сильно вплинули на цивільне населення.

У ISW вважають, що Росія намагається знизити потужності України з виробництва електроенергії та її здатність забезпечувати населення теплом у розпал зимового періоду.

Аналітики наголошують, що ці атаки підкреслюють нагальну потребу України в додаткових системах ППО, насамперед у комплексах Patriot та ракетах-перехоплювачах.