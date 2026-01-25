Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Росія прагне розділити енергосистему України на окремі «острови» – ISW

Наслідки атаки РФ по Харкову, 23 січня 2026 року
Наслідки атаки РФ по Харкову, 23 січня 2026 року

Посилення далекобійних ударів РФ по енергетиці України на меті розділити енергосистему країни на окремі «острови», відрізані від виробництва, постачання та передачі електроенергії, йдеться у новому аналізі Інституту вивчення війни (ISW).

Експерти зазначають, що атаки РФ восени 2025 року та взимку 2025–2026 років суттєво погіршили стан української енергомережі та непропорційно сильно вплинули на цивільне населення.

У ISW вважають, що Росія намагається знизити потужності України з виробництва електроенергії та її здатність забезпечувати населення теплом у розпал зимового періоду.

Аналітики наголошують, що ці атаки підкреслюють нагальну потребу України в додаткових системах ППО, насамперед у комплексах Patriot та ракетах-перехоплювачах.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG