Через масований удар РФ по Україні пошкоджені понад 170 об’єктів – Клименко

Через масований удар РФ по Україні пошкоджені понад 170 об’єктів, повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко на нараді під головуванням премʼєр-міністерки України Юлії Свириденко.

«Загинула одна людина у Києві, близько 40 осіб по Україні – поранені. Пошкоджено понад 170 об’єктів: енергетична інфраструктура, більше 60 житлових будинків та 80 цивільних автомобілів», – йдеться у його повідомленні в телеграмі.

Він зауважив, що у Харкові через російську атаку дронами постраждали понад 30 людей, серед них є двоє дітей. Також пошкоджені цивільні об’єкти, зокрема пологовий будинок, де перебувало близько 30 пацієнти з дітьми.



Чернігівщину підсилили зведеним енергетичним загоном з потужними генераторами, додав Клименко.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

Російські дрони вночі атакувала Харків. За даними місцевої влади, було зафіксовано 25 ударів по 10 локаціях. Раніше було відомо про 27 постраждалих.

На Чернігівщині зранку було влучання російського безпілотника по енергообʼєкту в Ніжині. Місцева влада повідомляла про знеструмлення сотень тисяч споживачів по всій області. У міськраді Чернігова заявили про майже повне знеструмлення міста, об’єкти критичної інфраструктури перейшли на роботу від альтернативних джерел живлення.

За даними Повітряних сил ЗСУ, у ніч проти 24 січня ППО знешкодила 15 ракет і 357 дронів. Українські військові зафіксували влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Нова масована атака РФ на Київ: загинула людина. У Харкові щонайменше 27 постраждалих (фотосвідчення) У ніч проти 24 січня Росія масовано атакувала Київ, йдеться у повідомленнях представників місцевої влади. Росія атакувала Харків безпілотниками, повідомив мер міста Ігор Терехов.













Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.