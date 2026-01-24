У ніч проти 24 січня Росія масовано атакувала Київ, йдеться у повідомленнях представників місцевої влади. Влучання були в Голосіївському, Деснянському, Солом'янському районах столиці. Всюди здійнялися пожежі. Горіло також у Дніпровському районі. За повідомленням ДСНС, удар армії РФ по Києву був ракетно-дроновий. Одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення.

Також війська РФ атакували Харків та Харківщину. Росія атакувала Харків безпілотниками, повідомив мер міста Ігор Терехов. За словами місцевого чиновника, РФ атакувала місто 25 безпілотниками майже дві з половиною години. Постраждало щонайменше 27 людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Про надскладну роботу ДСНС в умовах війни та про те, як цю ніч пережили люди в Києві та Харкові, дивіться у підбірці фото від Радіо Свобода.

джерело: ДСНС Києва, ДСНС Харківщини, Reuters, AFP

