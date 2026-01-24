Доступність посилання

Нова масована атака РФ на Київ: загинула людина. У Харкові щонайменше 27 постраждалих (фотосвідчення)

У ніч проти 24 січня Росія масовано атакувала Київ, йдеться у повідомленнях представників місцевої влади. Влучання були в Голосіївському, Деснянському, Солом'янському районах столиці. Всюди здійнялися пожежі. Горіло також у Дніпровському районі. За повідомленням ДСНС, удар армії РФ по Києву був ракетно-дроновий. Одна людина загинула та щонайменше четверо отримали поранення.

Також війська РФ атакували Харків та Харківщину. Росія атакувала Харків безпілотниками, повідомив мер міста Ігор Терехов. За словами місцевого чиновника, РФ атакувала місто 25 безпілотниками майже дві з половиною години. Постраждало щонайменше 27 людей.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Про надскладну роботу ДСНС в умовах війни та про те, як цю ніч пережили люди в Києві та Харкові, дивіться у підбірці фото від Радіо Свобода.

джерело: ДСНС Києва, ДСНС Харківщини, Reuters, AFP

Поліцейський автомобіль їде неосвітленою вулицею Києва через кілька годин після початку російського авіанальоту. Київ, 24 січня 2026 року.Через російські обстріли по енергетичній структурі України у частині Києва відсутнє опалення, тепло та вода
1 Поліцейський автомобіль їде неосвітленою вулицею Києва через кілька годин після початку російського авіанальоту. Київ, 24 січня 2026 року.

Через російські обстріли по енергетичній структурі України у частині Києва відсутнє опалення, тепло та вода
Вогонь і дим піднімаються над Києвом після ударів російських безпілотників та ракет по столиці. Київ, 24 січня 2026 року
2 Вогонь і дим піднімаються над Києвом після ударів російських безпілотників та ракет по столиці. Київ, 24 січня 2026 року
Горять вантажівки внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 24 січня 2026 року
3 Горять вантажівки внаслідок російського удару по Києву в ніч проти 24 січня 2026 року
Рятувальник працює на місці удару російського безпілотника та ракети в Києві, 24 січня 2026 року
4 Рятувальник працює на місці удару російського безпілотника та ракети в Києві, 24 січня 2026 року
Рятувальники гасять пожежу на місці російського авіанальоту в Києві. Київ, 24 січня 2026 року
5 Рятувальники гасять пожежу на місці російського авіанальоту в Києві. Київ, 24 січня 2026 року
Рятувальники оглядають територію автомайстерні та гаражів у Києві, де здійнялася пожежа під час російських нічних ударів безпілотників та ракет по столиці. Київ, 24 січня 2026 року.За повідомленням, у результаті нічної масованої атаки РФ по Києву, одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень
6 Рятувальники оглядають територію автомайстерні та гаражів у Києві, де здійнялася пожежа під час російських нічних ударів безпілотників та ракет по столиці. Київ, 24 січня 2026 року.

За повідомленням, у результаті нічної масованої атаки РФ по Києву, одна людина загинула, ще четверо зазнали поранень
Пожежник проходить перед напівпричепами, знищеними під час російських нічних ударів безпілотників та ракет по Києву. Київ, 24 січня 2026 року
7 Пожежник проходить перед напівпричепами, знищеними під час російських нічних ударів безпілотників та ракет по Києву. Київ, 24 січня 2026 року
Перед цим мокрі, а тепер замерзлі ноги пожежника, який майже цілу ніч гасив пожежу після нічних ударів російських безпілотників та ракет по Києву. Київ, 24 січня 2026 року
8 Перед цим мокрі, а тепер замерзлі ноги пожежника, який майже цілу ніч гасив пожежу після нічних ударів російських безпілотників та ракет по Києву. Київ, 24 січня 2026 року
Жителька Києва проходить повз вирву, що утворилася під час нічних ударів російських безпілотників та ракет по Києву. Київ, 24 січня 2026 року
9 Жителька Києва проходить повз вирву, що утворилася під час нічних ударів російських безпілотників та ракет по Києву. Київ, 24 січня 2026 року
Кияни вночі проти 24 січня ховаються всередині станції метро під час нової масованої атаки російських ракет та безпілотників по столиці. Київ, 24 січня 2026 року
10 Кияни вночі проти 24 січня ховаються всередині станції метро під час нової масованої атаки російських ракет та безпілотників по столиці. Київ, 24 січня 2026 року
Жінка читає книгу у палатці жовто-блакитного кольору, ховаючись в київському метрополітені від російських ударів по столиці. Київ, 24 січня 2026 року.У країні оголосили повітряну тривогу, а військове керівництво попереджає жителів Києва про небезпеку безпілотників та балістичних ракет
11 Жінка читає книгу у палатці жовто-блакитного кольору, ховаючись в київському метрополітені від російських ударів по столиці. Київ, 24 січня 2026 року.

У країні оголосили повітряну тривогу, а військове керівництво попереджає жителів Києва про небезпеку безпілотників та балістичних ракет
Жителька Харкова обіймає свого кота, перебуваючи вже в безпеці. Оскільки багатоквартирний будинок, в якому жінка живе, був пошкоджений ударом російського безпілотника під час чергового нападу Росії на Україну. Харків, 24 січня 2026 року
12 Жителька Харкова обіймає свого кота, перебуваючи вже в безпеці. Оскільки багатоквартирний будинок, в якому жінка живе, був пошкоджений ударом російського безпілотника під час чергового нападу Росії на Україну. Харків, 24 січня 2026 року
Пожежники працюють на місці удару російського безпілотника по багатоквартирному будинку у Харкові. Харків, 24 січня 2026 року.Повідомляється, що у ніч проти 24 січня Росія атакувала Харків 25 безпілотниками упродовж майже двох з половиною годин. Через атаку РФ постраждали щонайменше 27 людей
13 Пожежники працюють на місці удару російського безпілотника по багатоквартирному будинку у Харкові. Харків, 24 січня 2026 року.

Повідомляється, що у ніч проти 24 січня Росія атакувала Харків 25 безпілотниками упродовж майже двох з половиною годин. Через атаку РФ постраждали щонайменше 27 людей
Пожежники гасять пожежу в квартирі після влучання російського безпілотника в житловий будинок у Харкові, 24 січня 2026 року.Мешканці будинку розповіли Радіо Свобода, що внаслідок російського удару був пошкоджений цілий під'їзд. Щонайменше одна квартира вигоріла вщент. Марія, подруга власниці вигорілої квартири, розповіла: подруга з чоловіком вийшли в коридор буквально за 30 секунд до прильоту
14 Пожежники гасять пожежу в квартирі після влучання російського безпілотника в житловий будинок у Харкові, 24 січня 2026 року.

Мешканці будинку розповіли Радіо Свобода, що внаслідок російського удару був пошкоджений цілий під'їзд. Щонайменше одна квартира вигоріла вщент. Марія, подруга власниці вигорілої квартири, розповіла: подруга з чоловіком вийшли в коридор буквально за 30 секунд до прильоту
Пожежник несе кота, якого він знайшов всередині багатоквартирного будинку, що був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника на тлі нового масованого нападу Росії на Україну. Харків, 24 січня 2026 року
15 Пожежник несе кота, якого він знайшов всередині багатоквартирного будинку, що був пошкоджений внаслідок удару російського безпілотника на тлі нового масованого нападу Росії на Україну. Харків, 24 січня 2026 року
Люди спостерігають за роботою пожежників на місці удару російського безпілотника в житловий будинок у Харкові. Харків, 24 січня 2026 року.
16 Люди спостерігають за роботою пожежників на місці удару російського безпілотника в житловий будинок у Харкові. Харків, 24 січня 2026 року.



