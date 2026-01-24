Кількість постраждалих через удари РФ по Харкову зросла до 27 – Синєгубов

У Харкові зросла кількість постраждалих внаслідок російської атаки у ніч проти 24 січня, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Кількість постраждалих внаслідок нічної ворожої атаки на Харків збільшилася до 27 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу», – зазначив місцевий чиновник.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.