ОВА: за добу внаслідок обстрілів Херсонщини поранено шестеро люлей

Наслідки обстрілів Херсонщини силами РФ, фото архівне
Наслідки обстрілів Херсонщини силами РФ, фото архівне

За минулу добу на Херсонщині внаслідок обстрілів РФ зазнали поранень шестеро людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Прокудін.

За його словами, минулої доби під обстрілами РФ перебували місто Херсон та ще 25 населених пунктів області.

«Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 5 приватних будинків», – зазначив Прокудін.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

