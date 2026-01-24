Через обстріл Києва майже 6 тисяч будинків без опалення – Кличко

Унаслідок масованої атаки РФ по Києву у ніч проти 24 січня і пошкодження інфраструктури, знову майже 6 тисяч будинків без опалення, повідомив мер Віталій Кличко.

«Більшість із них (будинків – ред.) – ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9-го та 20-го січня. Також проблеми з водопостачанням на лівому березі та частково на правому», – зазначив міський голова.

У ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ, застосувавши дрони та ракети. Руйнування і пошкодження зафіксували одразу в 5 районах столиці. Відомо про одну загиблу людину і четверо постраждалих.

У Повітряних силах ЗСУ кажуть, що у ніч проти 24 січня ППО знешкодила 15 ракет і 357 дронів. Відомо, що зафіксовано влучання 2 ракет та 18 ударних БпЛА на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) БпЛА на 12 локаціях.

Також РФ атакувала Харків безпілотниками, мер міста каже про 19 постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



