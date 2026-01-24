Росія масовано атакувала Київ: загинула людина, є постраждалі – влада

У ніч поти 24 січня Росія масовано атакувала Київ, йдеться у повідомленнях представників місцевої влади.

Голова КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що в Голосіївському районі Києва було влучання в нежитлову будівлю, де виникла пожежа.

Водночас мер столиці Віталій Кличко повідомив, що був виклик медиків у Голосіївський район і влучання в нежитлову забудову в Деснянському районі.

Згодом Ткаченко поінформував про те, що в Солом'янському районі було влучання в 6-ти поверхову офісну будівлю.

Через деякий час київський мер Віталій Кличко повідомив, що в Дніпровському районі горять гаражі та внаслідок падіння уламків на парковці палає бензовоз.

О 02:18 Ткаченко поінформував, що в Голосіївському районі внаслідок атаки зафіксовано пошкодження вікон у приватному будинку.

Трохи згодом, Кличко повідомив, що двоє постраждалих у важкому стані госпіталізовані медиками в Голосіївському районі.

Згодом Ткаченко уточнив, що через атаку РФ по столиці загинула людина, четверо постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



