Шмигаль: найближчими днями розраховуємо поступово перейти від аварійних до погодинних відключень

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль висловив очікування, що в найближчі дні вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень.

«Завдяки скоординованим діям «Укренерго» й операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації. Щодо електропостачання. Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи», – написав Шмигаль у телеграмі ввечері 23 січня.

При цьому міністр наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається важкою – «маємо суттєвий дефіцит потужності».

Раніше сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що без теплопостачання залишалися станом на 18:00 ще 1200 багатоповерхівок, які під’єднують вдруге після російських ударів 9 і 20 січня.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла тоді залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Читайте також: Шмигаль заявив про «найважчий день» для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.