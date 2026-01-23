Доступність посилання

Шмигаль: найближчими днями розраховуємо поступово перейти від аварійних до погодинних відключень

Київ під час вимкнення світла внаслідок російських атак, Голосіївський район, 20 січня 2026 року
Київ під час вимкнення світла внаслідок російських атак, Голосіївський район, 20 січня 2026 року

Перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль висловив очікування, що в найближчі дні вдасться перейти від аварійних до погодинних відключень.

«Завдяки скоординованим діям «Укренерго» й операторів системи розподілу бачимо тенденцію до часткової стабілізації. Щодо електропостачання. Розраховуємо найближчими днями поступово перейти від аварійних до погодинних відключень. Наше завдання – вийти на прогнозовані графіки обсягом до 3-4 черг. Також формуємо додаткові резервні бригади для посилення роботи», – написав Шмигаль у телеграмі ввечері 23 січня.

При цьому міністр наголосив, що ситуація в енергосистемі залишається важкою – «маємо суттєвий дефіцит потужності».

Раніше сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що без теплопостачання залишалися станом на 18:00 ще 1200 багатоповерхівок, які під’єднують вдруге після російських ударів 9 і 20 січня.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла тоді залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.

