Найскладніша ситуація з енергетикою зберігається в Києві й шести областях – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ситуація з енергопостачанням залишається найскладнішою в Києві й шести областях. Він сказав про це у вечірньому зведенні 23 січня після того, як провів «спеціальний енергетичний селектор».

«Ремонтні бригади, аварійні служби, енергетичні компанії, ДСНС України – усі працюють цілодобово, є результати у відновленні. Але все ж таки загалом ситуація залишається дуже складною, і особливо це Київ та область, Дніпровщина – Дніпро, Кривий Ріг, Харків та область, Запоріжжя, Сумщина, Чернігівщина», – заявив президент.

Раніше сьогодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що в Києві без теплопостачання залишалися станом на 18:00 ще 1200 багатоповерхівок, які під’єднують вдруге після російських ударів 9 і 20 січня.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла тоді залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.