У Києві без тепла залишаються ще 1200 багатоповерхівок – Кличко

У Києві без теплопостачання залишаються станом на 18:00 ще 1200 багатоповерхівок, які під’єднують вдруге після російських ударів 9 і 20 січня, повідомив міський голова Віталій Кличко.

«Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб подати теплоносій в усі будинки, що залишилися без теплопостачання», – написав він у телеграмі.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня. За даними місцевої влади, на ранок 23 січня без тепла залишалися 1940 багатоповерхівок. Більшість цих будинків на лівому березі міста, в Печерському районі, частина – в Голосіївському й Солом’янському районах.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.