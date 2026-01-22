Шмигаль заявив про «найважчий день» для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року

Ситуація в українській енергетиці залишається «надважкою» через наслідки російських ударів, повідомив ввечері 22 січня перший віцепрем’єр, міністр енергетики Денис Шмигаль.

Він назвав найскладнішою ситуацію в Києві, Київській і Дніпропетровській областях.

«Сьогодні в Україні був найважчий день для енергосистеми після блекауту в листопаді 2022 року. Через сукупність факторів, які спричинили постійні обстріли, а саме – пошкодження генераційного обладнання, розбиті розподільчі мережі й трансформатори, постійні атаки ворога по всій енергомережі. Ситуація – надважка. Енергетики змушені й надалі застосовувати екстрені відключення. НЕК «Укренерго» для збереження цілісності енергосистеми була вимушена застосувати спеціальні графіки аварійних відключень», – написав міністр у телеграмі.

Шмигаль уточнив, що вдень над поверненням тепла в будинки Києва працювали 165 бригад, на нічну зміну заступають 83.

«Роботу суттєво ускладнюють безпекові умови – сьогодні ввечері в Києві пролунала 2000-а повітряна тривога за час воєнного стану», – додав він.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.