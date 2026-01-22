У МВС розповіли про «унікальну підводну спецоперацію» водолазів ДСНС на затопленій ТЕЦ у Києві

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив, що водолази Державної служби з надзвичайних ситуацій провели «унікальну підводну спецоперацію» на підтопленій ТЕЦ у Києві в умовах 15-градусного морозу.

«Внаслідок російського обстрілу одна зі столичних ТЕЦ зазнала підтоплення через пошкодження труби. Це суттєво ускладнювало ремонт обладнання, від якого залежить тепло й електропостачання в оселях тисяч людей. Не вагаючись, у крижаній воді й за екстремальних умов наші водолази розпочали роботи з ліквідації пошкоджень. Спецоперація тривала шість діб. Витік води було зупинено, що дозволило службам продовжити відновлювальні роботи», – написав Клименко у телеграмі.

За його словами, роботу водолазів відзначили президентськими нагородами: орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагородили Артема Орлова, Дениса Фролова і Михайла Хижняка, орденом Данила Галицького – Андрія Власенка, а медаллю «Захиснику Вітчизни» – Антона Гайтана.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація, за словами президента України, – в Києві й на Київщині, Харкові й області, на Сумщині, в Чернігові й області, на Дніпропетровщині.

Зокрема, 20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала щонайменше 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.