До України надійшло енергообладнання від шести країн – Шмигаль

Україна у зв’язку з надзвичайною ситуацією в енергосистемі отримала чергову партію міжнародної гуманітарної допомоги – енергетичного обладнання від шести країн Європи, повідомив перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль.

«Останнім днями в Україну надійшло шість гуманітарних вантажів загальною вагою понад 50 тонн із Нідерландів, Німеччини, Швейцарії, Фінляндії, Іспанії й Норвегії. Це – силові трансформатори, розподільчі шафи, генератори, освітлювальні щогли тощо», – написав Шмигаль у телеграмі.

Крім того, за його словами, очікується, що 23 січня має надійти партія енергетичного обладнання з Чехії, 400 генераторів їде до Києва з Польщі, також допомога від Австрії прямує до резервного хабу Міненерго.

«Всі запити швидко відпрацьовуємо. Підприємствам паливно-енергетичного комплексу та критичної інфраструктури вже відправлено 20 вантажів – 114 тонн устаткування», – додав міністр.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Після чергових російських ударів у січні 2026 року по енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації. Зокрема, однією з найскладніших є ситуація в Києві.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.