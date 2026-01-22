«Укренерго»: сили РФ вночі атакували енергооб’єкти у кількох регіонах, аварійні знеструмлення діють в більшості областей

Російські військові вночі атакували енергооб’єкти у кількох регіонах, через це на ранок є знеструмлені споживачі в Одеській, Харківській і Дніпропетровській областях, повідомляє у телеграмі компанія «Укренерго».

Аварійно-відновлювальні роботи тривають там, де це наразі дозволяє безпекова ситуація.

В «Укренерго» зазначають, що через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі у більшості областей наразі застосовуються аварійні знеструмлення, а графіки погодинних відключень не діють.

Також у компанії заявляють, що сьогодні, 22 січня, на 9:30 рівень споживання електроенергії був на 7,8% нижчим, ніж в цей час попереднього дня – у середу. Причина таких змін – вимушене застосування значно більшого обсягу заходів обмеження, ніж попередньої доби.

У Міненерго уточнюють, що в Києві та області ситуація залишається складною. Над відновленням світла та тепла у столиці працюють понад 160 бригад – вже частково стабілізовано роботу теплогенерації, на критичних об’єктах задіяні генератори.

Міністерство додає, що у Києві та області, а також на Одещині зберігаються мережеві обмеження.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року війська РФ посилили обстріли української енергетики. Після чергових російських ударів у січні 2026 року по енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації.

Служба безпеки України кваліфікує удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності. У СБУ раніше зазначили, що від початку цьогорічного опалювального сезону задокументувала 256 повітряних атак РФ на енергооб’єкти і системи теплопостачання України.



