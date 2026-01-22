У Києві без тепла залишаються близько 3000 багатоповерхівок – мер

У Києві на ранок без теплопостачання залишаються трохи менше 3000 багатоповерхівок, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Ввечері 21 січня таких було 3260.

За словами мера, за минулу ніч підключили тепло до 227 будинків.

Як повідомляла раніше влада, вночі 22 січня розпочали подачу теплоносія на будинки, які внаслідок обстрілів і пошкоджень інфраструктури залишалися без опалення двічі – 9-го та 20-го січня. У КМДА заявили – щоб тепло дійшло до домівок киян, потрібно орієнтовно дві доби.

У Києві продовжують діяти екстрені відключення електроенергії. Напередодні перший віцепрем’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про розробку для Києва технічних рішень, що дозволять перейти до «жорстких, але прогнозованих графіків».

Компанія ДТЕК повідомила, що у Києві відновили електропостачання усіх об’єктів критичної інфраструктури після російської атаки 20 січня, але ситуація з електропостачанням в місті залишається складною – близько 44 тисячі осель залишається без світла.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація, за словами президента України, – в Києві й на Київщині, Харкові й області, на Сумщині, в Чернігові й області, на Дніпропетровщині.

20 січня Київ зазнав чергової атаки РФ, без тепла залишилися 5635 багатоповерхівок, майже 80 відсотків із них – це будинки, куди повертали теплопостачання після обстрілу 9 січня.

За словами міського голови Віталія Кличка, російська атака 9 січня була найболючішою для критичної інфраструктури міста. Він наголосив, що ситуація є найскладнішою за чотири роки. Відтоді у місті тривають екстрені відключення світла.



