Шмигаль анонсував перехід у Києві від екстрених «до жорстких, але прогнозованих графіків»

Перший віцепрем’єр, міністр енергетики України Денис Шмигаль повідомив про розробку для Києва технічних рішень, що дозволять перейти до «жорстких, але прогнозованих графіків».

«Ситуація в енергосистемі залишається вкрай напруженою. У Києві продовжують діяти екстрені відключення. Проте енергетики розробили низку технічних рішень, які дозволять перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків. Поставлені завдання вийти на цей режим у найближчі дні», – написав Шмигаль у телеграмі ввечері 21 січня.

За його словами, над відновленням світла і тепла упродовж дня працювало 160 бригад, а в нічний час на місцях будуть задіяні 52 бригади.

«Щодо тепла й соціальної сфери. Вдалося частково стабілізували роботу теплогенерації. Наразі без опалення залишається 3261 будинок. Чітке завдання: протягом завтрашнього дня подати тепло в якомога більшу кількість помешкань. Комунальні служби роблять для цього все можливе. На критичних точках міста задіяні 124 генератора різної потужності. Також у місті розгорнуто 91 пункт допомоги ДСНС на 68 локаціях. Роботи з відновлення теплогенерації тривають», – додав міністр.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація, за словами президента України, – в Києві й на Київщині, Харкові й області, на Сумщині, в Чернігові й області, на Дніпропетровщині.

Зокрема, в Києві без тепла досі залишаються близько 4000 будинків, майже 60% міста – без електрики, потрібні додаткові заходи і додаткове залучення ресурсів для їхнього відновлення, повідомив президент України Володимир Зеленський після енергетичного селектора 21 січня.