До Києва з Польщі їде 400 генераторів – посол

Польща передає Києву й області 400 генераторів різних типів, повідомив тимчасовий повірений у справах Польщі в Україні Пьотр Лукасевич.

«Шановні кияни і мешканці громад навколо Києва! До вас із Польщі їде 400 генераторів різних типів з урядових запасів. Польща допомагає», – написав він у соцмережі Х ввечері 21 січня.

Минулого тижня в Польщі оголосили благодійний збір на генератори й інше обладнання для Києва на тлі надзвичайної ситуації в енергетиці. У рамках акції акції «Тепло для Києва» станом на 21 січня зібрали вже понад п’ять мільйонів злотих (близько 60 мільйонів гривень). Внески зробили понад 40 тисяч людей. Акцію організувала польська фундація Stand with Ukraine.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України.

Після останніх масованих атак РФ в енергосистемі України діє режим надзвичайної ситуації, найскладніша ситуація, за словами президента України, – в Києві й на Київщині, Харкові й області, на Сумщині, в Чернігові й області, на Дніпропетровщині.

Зокрема, в Києві без тепла досі залишаються близько 4000 будинків, майже 60% міста – без електрики, потрібні додаткові заходи і додаткове залучення ресурсів для їхнього відновлення, повідомив президент України Володимир Зеленський після енергетичного селектора 21 січня.